Bondscoach Gareth Southgate heeft vier spelers aangewezen die een 'leiderschapsgroep' vormen in het nationale team van Engeland. De betreffende spelers, Declan Rice, Jude Bellingham, Kyle Walker en Harry Kane, moeten ervoor zorgen dat iedere speler in de 26-koppige selectie zich gehoord voelt.

Dat de ervaren Kane (30) en Walker (34) deel uitmaken van de groep mag geen verrassing heten. De spelers van Bayern München en Manchester City zijn met respectievelijk 91 en 83 caps de meest ervaren internationals van the Three Lions. Kane is overigens de eerste aanvoerder van Engeland.

De 25-jarige Rice en de 5 jaar jongere Bellingham hebben met 51 en 29 optredens voor Engeland minder ervaring als international, maar de middenvelders van Arsenal en Real Madrid hebben een uitstekend seizoen achter de rug en zijn uitgegroeid tot sterkhouders bij hun clubs en bij de equipe van Southgate.

“Ik denk dat we een heel open relatie hebben met alle spelers”, sprak Southgate zaterdag in Gelsenkirchen, waar Engeland zondagavond speelt tegen Servië. “We hebben nu voor dit toernooi een kleine leiderschapsgroep samengesteld met Harry Kane, Kyle Walker, Declan Rice en Jude Bellingham, omdat er een andere dynamiek in deze groep zit."

“Er zijn veel jongere spelers en ik wil ervoor zorgen dat de stemmen van die jongere spelers gehoord worden. Ik wil niets aan het toeval overlaten. Ik wil niets gemist hebben. Het is altijd belangrijk om te weten wat de spelers denken. Ze hebben goede ideeën en ervaringen opgedaan. Wel zal ik ook beslissingen nemen zonder met de spelers te praten."

"Ik wil de mening horen van de vier jongens, maar ze zijn ook betrokken bij verschillende leeftijdsgroepen in de ploeg. Zo kunnen ze verschillende delen van de ploeg oppikken. We hebben 26 spelers. Het is niet eenvoudig om bij te houden hoe het met iedereen elke dag gaat. Je wil de dialoog aangaan."

“Soms zullen jongere spelers wat terughoudender zijn om de hoofdtrainer te benaderen en te praten over wat ze denken, dus je wil een idee krijgen van wat er op het veld speelt. Niet alleen de oudere spelers moeten een voortrekkersrol op zich nemen. Veel van onze jongere spelers hebben veel caps verzameld en ervaring opgedaan in grote wedstrijden", doelt Southgate onder meer op de pas twintigjarige Champions League-winnaar Bellingham.

