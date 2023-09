Sommige Ajax-fans zingen walgelijk liedje, maar worden gestopt door anderen

Zondag, 1 oktober 2023 om 00:30 • Laatste update: 00:39

Vanuit het uitvak van Ajax klonk zaterdagavond bij het uitvallen van RKC Waalwijk-doelman Etienne Vaessen kortstondig een walgelijk liedje. Vrijwel direct na de botsing met Brian Brobbey, toen nog niet helemaal duidelijk was dat de situatie zeer zorgelijk was, zongen een aantal fans: "Laat maar liggen, die is dood." Andere Ajax-fans zorgden er al snel voor dat het gezang stopte.

Het zou niet de eerste keer zijn geweest dat het liedje die avond klonk in het Mandemakers Stadion. De Ajax-fans zouden namelijk gereageerd hebben op het publiek van RKC, dat hetzelfde zou hebben gezongen toen Jorrel Hato kortstondig op de grond lag, eerder in de wedstrijd. De verdediger van Ajax kon daarna doorspelen.

Toen Vaessen per brancard van het veld was gedragen, was de wedstrijd aanvankelijk 'tijdelijk gestaakt'. Er was nog niet duidelijk of de wedstrijd nog hervat zou worden en enkele spelers van Ajax gingen het veld op om een balletje te trappen. De supporters van RKC reageerden daar woedend op. "Schaam je kapot, schaam je kapot", klonk het.

Said Bakkati, assistent-trainer van Maurice Steijn, haalde de spelers van Ajax snel naar binnen, zo bevestigde ESPN-verslaggever Cristian Willaert. "Het publiek reageerde heel negatief, maar Bakkati heeft de Ajacieden naar binnen gestuurd." Niet lang daarna werd besloten dat de wedstrijd zaterdag niet meer afgemaakt zou worden. Het duel is in de 84ste minuut gestaakt bij een 2-3 voorsprong voor Ajax.

