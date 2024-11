Solanke is de held van Tottenham Hotspur, dat in slotfase over Aston Villa heen walst

Tottenham Hotspur stijgt naar de zevende plaats in de Premier League. De ploeg uit Noord-Londen won zondag na een 0-1 achterstand met 4-1 van Aston Villa, dat verzuimt om de top drie binnen te dringen. Dominic Solanke was met twee doelpunten in het laatste kwartier de grote held van het publiek in het Tottenham Hotspur Stadium.

Tottenham, zonder de geblesseerde Micky van de Ven, kwam na een halfuur goed weg toen Amadou Onana met een kopbal de paal raakte. Niet lang daarna was de voorsprong van Villa alsnog een feit: Morgan Rogers tikte vanuit een hoekschop binnen. Vreugde bij manager Unai Emery en de Villa-fans die de reis van Birmingham naar Londen hadden gemaakt.

Een tegenvaller voor the Spurs, dat de rust gebruikte om nieuwe inspiratie op te doen voor de tweede helft. De regelmatig scorende Brennan Johnson schoot van dichtbij raak en bracht daarmee de hoop terug bij de supporters van Tottenham. Villa herpakte zich snel en had pech toen een knal van John McGinn maar net naast het doel vloog.

Manager Ange Postecoglou greep in bij Tottenham en haalde onder meer publiekslieveling Son Heung-min naar de kant in de 55ste minuut. Richarlison moest de aanvalslinie van frisse impulsen voorzien. Bij Villa moest doelpuntenmaker Rogers, die zichtbaar ontevreden was over de wissel, er geblesseerd af. Emery koos voor Jhon Durán als diens vervanger.

Durán kon ditmaal niet het verschil maken voor Villa. Het was juist Tottenham dat de spannende wedstrijd naar zich toe trok in de slotfase. Solanke rondde met een lobje fraai af nadat de aanvaller slim was weggestoken door Dejan Kulusevski. Er volgde nog een VAR-check, maar de 2-1 voor Tottenham bleef gewoon staan.

Slechts vier minuten later stonden de fans van Tottenham wederom op de banken. Solanke schoot de 3-1 binnen van dichtbij, ditmaal op aangeven van invaller Richarlison. De ontevreden Emery wisselde er nog op los in de laatste paar minuten, maar het was niet voldoende om een gevoelige nederlaag buiten Birmingham te voorkomen.

De ingevallen Richarlison liep een blessure op en werd nog afgelost door James Maddison, die de eindstand op 4-1 bepaalde met een prachtige vrije trap. Tottenham kwam zonder kleerscheuren door de resterende minuten aan blessuretijd en meldt zich dankzij de driepunter in de subtop van de Premier League. Villa likt de wonden en richt zich op het Champions League-duel met Club Brugge van woensdag.