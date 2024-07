Wesley Sneijder weet niets van banden met Turkse criminelen: ‘Ben juist slachtoffer’

De naam van Wesley Sneijder komt naar voren in een grote Turkse drugs- en witwaszaak. De voormalig middenvelder van onder meer Galatasaray is aandeelhouder van het vastgoedbedrijf Econ, dat zou zijn betrokken bij witwaspraktijken van de hoogste baas van de criminele organisatie Comanchero. "Ik heb niets met criminele praktijken te maken. Ik ben juist slachtoffer in dit verhaal", zo benadrukt Sneijder.

Comanchero is een van oorsprong Australische motorbende, die zich vanuit Turkije vooral bezighoudt met de productie van handel in drugs en witwassen. De grote hoeveelheden drugs zouden onder meer richting Nederland en Australië worden verscheept. De bende werd vorig jaar november opgerold door de politie in Istanbul.

Turkse media hebben naar verluidt een rapport in handen van de opsporingsdienst voor financiële misdrijven in Turkije. Een bron dicht bij het onderzoeksteam bevestigt donderdag aan RTL Nieuws dat de naam van Sneijder voorkomt in het onderzoek van de opsporingsdienst Masak.

Sneijder laat donderdag aan RTL Nieuws weten dat hij 'een jaar of acht geleden' aandelen kocht van Econ. "Het was een constructiebedrijf dat een paar torens zou bouwen. Het bedrijf was van mijn buurman, die ook een modezaak had. Ik heb een bedrag van ongeveer 1,8 of 1,9 miljoen geïnvesteerd en in ruil daarvoor heb ik 15 procent van de aandelen gekregen."

Van criminele activiteiten binnen Econ weet Sneijder niets. "De opening was zelfs met pers erbij. Hoe had ik kunnen weten dat er iets niet aan zou kloppen? Als dat zo was, had ik destijds beschermd moeten worden. Ik heb er helemaal niets mee te maken."

Sneijder had al snel spijt van zijn beslissing om aandelen te kopen van het Turkse bedrijf. "Ik heb nooit meer iets gezien van mijn investeringen. Meermalen heb ik geprobeerd iets terug te halen, maar dat is niet gelukt. Toen heb ik er maar afscheid van genomen. Sommige investeringen leveren wat op, en andere niet. Zo gaan die dingen. Verder ben ik nooit meer bij dit bedrijf betrokken geweest."

Uit verschillende Instagram-posts van Econ blijkt dat Sneijder het Turkse bedrijf diverse malen heeft bezocht. Het laatste bezoek dateert uit 2020. Sneijder zei trots te zijn deel uit te maken van Econ, maar kwam daar later op terug. "Helaas! Geldstromen zijn altijd traceerbaar. Ik heb nooit een euro van Econ ontvangen."

Sneijder ontkent

In de Turkse media wordt beweerd dat Sneijder via crimineel Hakan Arif Tavukcu in contact zou zijn gekomen met zakenpartner Yunus Emre Borhan. Sneijder zou deze Borhan weer in contact hebben gebracht met Cetin G, een drugscrimineel uit Schiedam. De oud-speler werpt die beschuldigingen echter ver van zich.

"Ik heb helemaal niemand met elkaar in contact gebracht. Weet je met hoeveel mensen ik aan tafel heb gezeten die ik niet ken? Als bekend persoon ontmoet je duizenden mensen. Ik luister niet eens meer naar hun namen. Bovendien spreek ik niet eens Turks", aldus Sneijder, die tevens via Instagram zijn teleurstelling uit over de berichtgeving en een advocaat heeft ingeschakeld om artikelen 'die neigen naar smaad en laster' aan te pakken.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!