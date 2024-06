Sneijder steelt de show en rapt live in De Oranjezomer zijn nieuwe EK-nummer

Wesley Sneijder heeft woensdagavond samen met zanger Wesly Bronkhorst het nummer Ik ben net als jij (Ich bin wie du) ten gehore gebracht in De Oranjezomer van SBS6. Tijdens het optreden toonde de recordinternational van het Nederlands elftal zijn rapkunsten.

Het nummer is geschreven op de melodie van Ich bin wie du van Marianne Rosenberg. De Duitse zangeres Marianne Rosenberg bracht dat nummer in 1975 uit, en nu, 49 jaar later, hebben Sneijder en Bronkhorst daar hun eigen versie van gemaakt.

Op het grootste deel van het nummer is Bronkhorst zingend te horen, maar veertig seconden voor het einde is het de beurt aan Sneijder om ook een bijdrage te leveren.

De officiële videoclip is een kleine twee weken geleden gelanceerd en woensdagavond mochten Bronkhorst en Sneijder hun nummer ook live ten gehore brengen in het SBS6-programma De Oranjezomer.

“Schreeuwen als een malle met een brok in je keel, met z’n allen uit je dak voor de oranje leeuw. Ich bin wie du, we zullen alles verslaan, en laat de buurt ook in hun hempie staan”, rapte Sneijder.

Het nummer is op Spotify net geen 200.000 keer beluisterd. Vorig jaar bracht Sneijder, samen met Wilfred Genee en Andy van der Meijde onder de naam De Offsiders, al een ander lied uit. Dat nummer heette Een Aperolletje.

