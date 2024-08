Sneijder moet lachen om uitleg Farioli over bijzondere keuze: 'Hij kan lullen, maar ik snap het'

Francesco Farioli heeft tekst en uitleg gegeven bij zijn keuzes in de opstelling. Naast de doorgevoerde wissels valt het Noa Vahle op dat de Ajax-trainer Jordan Henderson de aanvoerdersband geeft. Voor de camera van Ziggo Sport legt Farioli uit dat Ajax niet twee aanvoerders, maar meer dan zes aanvoerders wil hebben.

Waar Steven Berghuis afgelopen weekend in het duel met sc Heerenveen nog de aanvoerder was, kiest Farioli nu weer voor Henderson. Dat heeft een kraakheldere reden, zo legt de oefenmeester van Ajax uit voorafgaand aan het Europa League-duel met Panathinaikos.

“Ik wil zelfs meer dan vijf of zes aanvoerders hebben. Het is fundamenteel dat steeds meer spelers zich verantwoordelijk en onderdeel voelen van dit proces. We hebben veel jonge spelers en we willen dat zij ook volwassen worden”, aldus Farioli.

Wesley Sneijder geeft direct na het interview aan zich wel te kunnen vinden in de uitleg. “Ik moet wel lachen, ja. Ik vind het opmerkelijk dat Farioli niet één aanvoerder, maar meerdere aanvoerders. Hoe hij dat dan verwoordt... ik ga er dan toch wel een beetje in mee. Er zit toch wel een idee achter.”

“Hij kan fantastisch lullen”, vervolgt Sneijder. “Hij kan perfect inspelen op de vragen die hij krijgt. Ik ben nu om. Ik vond het gek met het aanvoerdersschap, want ik dacht: wijs toch een aanvoerder aan. Dan heb je ook een beetje regie binnen de groep.”

“Maar hij legt uit dat het belangrijk is om meerdere kapiteins te hebben om een team te creëren. Dat moet de basis zijn. Het verdedigende gedeelte zit er nu op en dat is genoeg getraind en nu gaan ze over op de volgende stap.”

Farioli moet de tijd krijgen, besluit Sneijder. “Kijk, hij is er nog maar net, dus we moeten die man tijd en ruimte geven. Voetballend is het nog niet wat we gewend zijn, maar dat hoeft ook niet. Als hij het verdedigend zo goed op de rit weet te krijgen, dan weet ik dat hij dat ook in aanvallend opzicht kan.”