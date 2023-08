Sneijder komt met groot nieuws over Ajax: ‘Want dat wil jij weten, natuurlijk’

Maandag, 28 augustus 2023 om 20:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:58

Wesley Sneijder staat tóch weer open voor een functie bij Ajax. De Oranje-recordinternational komt maandagavond aan tafel bij Veronica Offside terug op zijn vernietigende post op Instagram Stories, die het boek Ajax definitief leek te sluiten. "De deur staat weer op een kier, want dat wil jij weten natuurlijk", zegt Sneijder tegen Wilfred Genee.

Sneijder is al geruime tijd in beeld voor een rol in de technische staf van Steijn, maar op 8 augustus nam Sneijder afstand. "Ajax heeft nu eenzijdig de gesprekken 'on hold' gezet", zo refereerde de oud-middenvelder aan uitlatingen van Steijn op de Open Dag van Ajax. "Dit geeft mij geen basis voor samenwerken en zeker niet het gevoel van thuiskomen in een warm bad bij mijn jeugdliefde. Ajax kiest een koers die ver wegstaat van het dna waarmee ik opgegroeid ben. Ik hoop dat dit leidt tot succes en ik wens ook oprecht iedereen bij Ajax het allerbeste. Uiteraard zal ik Ajax als fan blijven volgen. Eens een Ajacied, altijd een Ajacied."

Steijn zei recent op de persconferentie al dat de deur voor Sneijder nog altijd niet dicht is. "Ik heb in een interview gezegd dat het even on-hold stond en dat is wat hem betreft misschien verkeerd begrepen", aldus de coach van Ajax. "Hij heeft erop gereageerd, maar ik denk dat we weer heel snel met elkaar om tafel moeten om te kijken welke openingen er zijn en welke rol hij zou kunnen vervullen.

Nu komt Sneijder zelf ook terug op zijn harde woorden op Instagram. "Het loopt gewoon nog. We zijn nog steeds in gesprek. Ik denk dat ik volgende week gewoon weer even een bakkie koffie met Maurice Steijn ga drinken. Ik wil ook nog steeds gewoon trainer worden." Sneijder vindt het niet gek dat hij binnen een maand terugkomt op zijn woorden. "Dat kan toch? Als je weer gesprekken met elkaar voert. Dan kan dat gevoel weer terugkomen. En daarom zeg ik ook dat de deur weer op een kier staat." De woorden 'on-hold' van Steijn raakten Sneijder. "We hadden afgesproken dat onze gesprekken intern zouden blijven."

Op 13 juli overleed de moeder van Sneijder. Ook die situatie speelt een rol. "Als dat niet had gespeeld, had ik misschien nu al wel op het veld gestaan bij Ajax", zegt Sneijder. "Alleen als je door een zware tijd gaat, dan reageer je misschien weleens zoals ik deed. Je mag toch ook best eens van je afbijten? Ik vond op dat moment dat het zo moest."