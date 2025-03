Sneijder en Janssen verschillen totaal van mening over door Farioli gepasseerde Ajax-speler

Theo Janssen vindt het helemaal niet gek dat Steven Berghuis donderdagavond op de bank zit bij Ajax, dat het in de achtste finale van de Europa League opneemt tegen Eintracht Frankfurt. De analist van Ziggo Sport is van mening dat de middenvelder annex aanvaller al een poos niet zijn gebruikelijke niveau haalt.

''Als je gewoon Berghuis bekijkt...'', opent Janssen zijn analyse over de bankzitter van Ajax. ''We hebben allemaal Berghuis nog op ons netvlies van vóór zijn blessure, toen hij bepalend was met goals en assists.''

''Maar als je dit seizoen bekijkt, dan komt er best weinig uit. Weinig assists en goals, en slordig. Je hebt soms het gevoel: kan hij het niveau nog aan? Dat klinkt misschien een beetje hard. Als je hem ziet lopen... Ik zie niet meer de Berghuis van anderhalf jaar geleden, hij huppelt mee'', velt Janssen een hard oordeel over de routinier.

Janssen probeert naar oorzaken te zoeken voor de mindere vorm van Berghuis. ''Misschien heeft het te maken met de manier van spelen. Ze spelen iets verder terug. Dat hij de ballen niet meer rond de zestien krijgt en grotere afstanden moet overbruggen. Het zal een combinatie van beiden zijn.''

''Maar voor Berghuis is te hopen dat Ajax weer snel hoog op het veld staat. Zodat hij zijn kwaliteiten kan laten zien. Want dat laat hij nu niet zien'', zo besluit de voormalig Ajacied.

Wesley Sneijder is het oneens met Janssen. ''Ik zou hem altijd opstellen. Maar ik hou van voetbal. En met Berghuis krijg je gegarandeerd voetbal. En ik denk ook dat hij in zijn bereidheid ook meer laat zien. Dat hij ook zijn meters terug maakt. Dat hebben we de laatste weken minder gezien, maar die bereidheid is er nu wel.''

''Maar je moet op een gegeven moment ook gaan voetballen. En met Berghuis heb je een voetballer pur sang. Je moet toch een doelpunt maken. Maar Ajax wil de nul houden, dat is cruciaal. Daarom is er iets meer een blok op het middenveld, en iets minder voetbal'', aldus Sneijder.