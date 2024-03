Slot heeft Stengs terug maar houdt hem nog op de bank bij Feyenoord

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord voor het duel met FC Utrecht bekendgemaakt. De oefenmeester kiest ervoor Igor Paixão op te stellen in plaats van de afwezige Luka Ivanusec. Calvin Stengs keert terug in de wedstrijdselectie, maar begint op de bank. De wedstrijd in De Kuip begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 3.

Timon Wellenreuther staat onder de lat bij Feyenoord. De viermansdefensie wordt gevormd door Lutsharel Geertruida, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Op het middenveld is Quinten Timber de meest vooruitgeschoven pion van Slot, die Mats Wieffer en Ramiz Zerrouki opstelt als controleurs. Spits Santiago Gimenez wordt geflankeerd door Yankuba Minteh (rechts) en Paixão (links).

Feyenoord zag PSV zaterdag zijn eerste nederlaag van het seizoen lijden, waardoor de Rotterdammers het gat met de koploper uit Eindhoven kunnen verkleinen tot zeven punten. Toch is plek twee het voornaamste doel en om dat te bereiken zou een overwinning op FC Utrecht meer dan welkom zijn. Slot is echter op zijn hoede voor de formatie van trainer Ron Jans.

"Ja, natuurlijk maak ik me druk om FC Utrecht", vertelde de oefenmeester op de persconferentie. "Utrecht is een van de teams die het ons heel moeilijk kan maken. Top zes, zeven, acht. En ik vind het ook een wedstrijd die je bijna een-op-een op de bekerfinale kan leggen", vergelijkt Slot FC Utrecht met NEC, dat op 21 april de tegenstander is in de eindstrijd van de TOTO KNVB Beker.

"Het zijn twee teams die qua niveau en kwaliteiten heel dicht bij elkaar liggen. Het wordt om heel veel redenen een interessante wedstrijd. Ten eerste omdat het de eerste wedstrijd na de interlandperiode is en je wil dat je spelers zo snel mogelijk weer in de automatismen zitten die we bij Feyenoord met elkaar hebben. Dus er is geen enkele vorm van onderschatting."

Voor FC Utrecht zou een overwinning bijzonder goed uitkomen met het oog op een plek bij de play-offs om een Conference League-ticket. Jans reist met een vrij gehavende selectie af naar Rotterdam-Zuid. “Fysiek staan we er goed voor, maar ik wil eigenlijk dat het nog veel beter is", doelde de oefenmeester al; op de vele afwezigen.

"Taylor Booth, Ole Romeny, Jeppe Okkels, Anthony Descotte en Hidde ter Avest zijn er nog niet bij. Allemaal met uiteenlopende blessures, maar er staat nog steeds een mooie selectie.” Mike van der Hoorn ontbreekt daarnaast wegens een schorsing. "Feyenoord is favoriet, maar wij willen echt van ons afbijten", aldus een strijdbare Jans.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki; Minteh, Timber, Paixão; Gimenez

Opstelling FC Utrecht: Barkas; Vesterlund, Flamingo, Viergever, El Karouani; Bozdogan, Fraulo; Toornstra, Jensen, Boussaid; Lammers

