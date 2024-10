Slot deelt na afloop van Champions League-zege Liverpool complimenten uit aan Nederlander

Liverpool behaalde woensdagavond zijn tweede overwinning in de Champions League tegen Bologna (2-0). Na de wedstrijd gaf Slot in gesprek met TNT Sports aan dat Ryan Gravenberch uitstekend speelde.

Bij the Reds stonden Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch in de basis. Ook bij de bezoekers waren er Nederlanders aanwezig op het veld. Sam Beukema en Thijs Dallinga mochten het opnemen tegen het grote Liverpool.

Alexis Mac Allister en Mohamed Salah waren de doelpuntenmakers namens de thuisploeg. Na deze overwinning staat Liverpool, samen met zes andere ploegen, op zes punten na twee wedstrijden in de Champions League.

“Het was niet makkelijk, Bologna maakte het ons erg moeilijk,” gaf Slot na de wedstrijd aan. “Ik was erg blij met de tweede goal, wat een mooie aanval was,” voegde de oud-trainer van Feyenoord en AZ daar nog aan toe.

Daarnaast had de Nederlandse coach mooie woorden voor Gravenberch. “Ik was erg blij met Ryan. Na het laatste fluitsignaal zei ik tegen hem dat hij opnieuw een goede prestatie had geleverd. Dat deed ik niet in de rust want dan moeten er nog 45 minuten gespeeld worden.”

Slot gebruikt Gravenberch als verdedigende middenvelder en dat werkt tot nu toe uitstekend. Zo werd er ook al eerder aangegeven dat er minder tegentreffers vallen en dat de Nederlandse middenvelder met zijn spel Liverpool echt verder helpt.

De coach van Liverpool gaf onlangs op de persconferentie al aan dat er nog niet van een club uit het linkerrijtje is gewonnen. In het vooruitzicht staan er genoeg lastige wedstrijden op het programma. Het is voor Gravenberch belangrijk om zich ook in die wedstrijd te laten zien.