Slot: ‘Als zon schijnt in De Kuip speelt hij beter, dat bleek ook tegen Ajax’

Arne Slot is als vanzelfsprekend zeer tevreden met de 6-0 overwinning in de Klassieker tegen Ajax. De trainer van Feyenoord weet dat de landstitel uit zicht is, maar vindt dat zijn ploeg toch zijn visitekaartje meer dan heeft afgegeven. "Het komt niet uit de lucht vallen" , zegt Slot tegenover ESPN.

Slot zag Feyenoord ook tegen FC Utrecht (4-2 zege) al imponeren. "Dat was een geweldige wedstrijd. Tegen FC Volendam (0-0 red.) waren we niet geweldig, maar hebben we wel genoeg kansen kunnen creëren. Je mag wel eens slecht spelen, maar het vervelende voor ons is dat we zo'n wedstrijd dit seizoen dan niet weten te winnen. Daarom is het ook zo dat PSV zeer verdiend kampioen wordt." De Eindhovenaren moeten daarvoor twee van de vijf resterende duels winnen.

Slot wijt de misstap in Volendam niet aan een gebrek aan inzet. "Je kan niet elke drie dagen top zijn. Soms speel je ook gewoon een keer minder. Juist in die momenten heb je eigenlijk een lelijke overwinning nodig, en dat is ons dit jaar veel te weinig gelukt."

Feyenoord boekte zondag zijn grootste zege ooit op Ajax. "Als je in een week waarin je de titel aan een ander overlaat komt te spelen tegen een rivaal dan wil je ontzettend graag laten zien dat je goed kan voetballen. En dat hebben we gedaan."

Yankuba Minteh en Igor Paixão maakten een uitstekende indruk op Slot. "Onze buitenspelers hebben vandaag niet alleen aanvallend goed gespeeld, maar ook verdedigend. Tegen een vijf-verdedigers-systeem wordt er ook op het verdedigende vlak veel van je gevraagd. Je ziet dat spelers zich ontwikkelen. Als je de huidige Minteh afzet tegen de Minteh die wij aan het begin van het seizoen gehad hebben... Je ziet de rust waarmee hij de tweede goal maakt. Hij is zich heel goed aan het ontwikkelen."

Luka Ivanusec kent een moeilijk debuutseizoen bij Feyenoord, maar ook bij de Kroaat constateert Slot vooruitgang. "Ivanusec is ook niet meer de Ivanusec aan het begin van het seizoen en Paixão heeft ook een moeilijke fase gehad. Ze hebben me gezegd: als de zon meer gaat schijnen gaat hij ook beter spelen. Dat is in elk geval uitgekomen vandaag", knipoogt Slot.

Santiago Gimenez wist tot teleurstelling van Slot niet te scoren tegen Ajax. "Ik zie hem worstelen. Dan is het ook de overweging: laat je hem negentig minuten staan zodat hij die goal kan maken? Maar tegelijkertijd zit er een jongen op de bank (Ayase Ueda, red.) die ook wel een invalbeurt verdient. We hebben hem nog vrij lang laten staan, helaas maakte Santi die goal niet, maar ik heb er alle vertrouwen in dat Santi weer zijn goals gaat maken."

