Slechtste man krijgt een 4 bij Nederlands elftal, Stefan de Vrij een lichtpuntje

Oranje heeft maandagavond een dramatische pot op de mat gelegd tegen Duitsland in de Nations League. In de Allianz Arena in München werd het 1-0 voor de oosterburen, al had die score zeker groter kunnen uitpakken. Voetbalzone deelt rapportcijfers uit aan alle basisspelers van het Nederlands elftal en de twee invallers die minstens 45 minuten meededen.

Bart Verbruggen 6,5

Door de belabberde eerste helft van Oranje moest Bart Verbruggen een aantal keer ingrijpen. Hij werd niet tot bizarre reddingen gedwongen, maar keerde onder meer een poging van Maximilian Mittelstädt van dichtbij. Op zowel de af- als de goedgekeurde goal van Jamie Leweling had de doelman geen antwoord, al kon hem dat lastig aangerekend worden.

Denzel Dumfries 5

Tegen Hongarije (1-1) stond de wingback van Inter op met een rake kopbal, maar op bezoek in Duitsland zagen we Denzel Dumfries vooral veel balverlies lijden. Bovendien kon hij niet voorkomen dat zijn directe tegenstander tot tweemaal toe de bal tegen de touwen schoot. Met een scherpe ingreep kraakte hij in de slotfase nog wel een gevaarlijk schot.

Stefan de Vrij 6,5

Waar zijn collega-verdedigers alle drie door het ijs zakten in de eerste helft, was Stefan de Vrij meermaals belangrijk met een ingreep en gewonnen duels. Bij afwezigheid van Virgil van Dijk stond de Inter-verdediger bovendien enigszins op als leider, al was het gemis van de Liverpool-aanvoerder nog altijd zichtbaar.

Micky van de Ven 4,5

Het ontbreken van Van Dijk betekende ook een basisplek in het hart van de defensie voor Micky van de Ven, maar daarmee deed het Nederlands elftal een groter jasje uit dan vooraf wellicht gedacht werd. De man van Tottenham Hotspur kon niet omgaan met de hoge pressie van Duitsland en ging al vroeg in de fout bij de afgekeurde 1-0. Na de hervatting herstelde Van de Ven zich enigszins door een zeer gevaarlijke counter van Duitsland eruit te halen, maar het was niet genoeg voor een voldoende.

Jorrel Hato 4,5

De jonge verdediger van Ajax maakte maandagavond zijn basisdebuut en zag dat in de tweede minuut al bijna fout gaan, ware het niet dat de goal van Leweling afgekeurd werd. De linksback grossierde in balverlies, vaak op gevaarlijke plekken, en was een probleem in de opbouw van Koeman.

Ryan Gravenberch 5

De recent alom geprezen Ryan Gravenberch werd vakkundig uitgeschakeld door de Duitse pressie. De middenvelder die zo goed in vorm stak de laatste weken, kon Nederland niet helpen in de opbouw en verloor samen met zijn partners de slag om het middenrif.

Quinten Timber 4

De smaakmaker van Feyenoord hoopte zijn goede vorm in de Eredivisie door te zetten in de interlandbreak met Nederland, maar net als tegen de Hongaren wist Quinten Timber niet te overtuigen. Sterker nog, in de Allianz Arena zakte de creatieveling, die zeer slordig was met de bal aan de voet, keihard door het ijs. De tweede helft zou hij niet meer meemaken; Mats Wieffer was zijn vervanger.

Tijjani Reijnders 4,5

Tijjani Reijnders was amper aanspeelbaar in de 45 minuten die hij kreeg van Koeman, laat staan in een gevaarlijke positie. Hij kwam niet tot een doelpoging in de helft die hij op het veld stond en wist totaal niet zijn stempel te drukken, waarna Donyell Malen het vanaf minuut 46 mocht proberen.

Xavi Simons 5

Het lukte de creatieveling van RB Leipzig allerminst om zijn tegenstander te passeren of op een andere manier een bijdrage te leveren aan het aanvalsspel van Oranje. In de tweede helft verhuisde hij vanaf de rechterflank naar de 10-positie en dat moest meer creativiteit vanuit de as opleveren, maar het bleek een tevergeefse zet van Koeman. De schaarse momenten dat Simons voorin het leer ontving, leverden niks op, op één afstandspoging tegen de lat aan na.

Brian Brobbey 5

In de ontmoeting met Duitsland een maand geleden was Brian Brobbey zijn directe tegenstander Jonathan Tah meesterlijk de baas, maar tegen het centrale duo Antonio Rüdiger-Nico Schlotterbeck had de Ajax-spits het lastig. Als aanspeelpunt werd hij weinig gevonden en toen dat eindelijk een keer wel lukte 25 minuten voor tijd, deed Brobbey veel te weinig met het leer aan de voet.

Cody Gakpo 5

Net als een maand eerder in de thuiswedstrijd tegen Duitsland kregen de buitenspelers van Koeman de taak mee om op eigen helft de aanvallend ingestelde wingbacks van de tegenstander te verdedigen. Dat een groot deel van het Duitse aanvalsspel via de kant van Cody Gakpo kwam, zei veel over hoe goed (of slecht) de linksbuiten in die missie slaagde. Aanvallend creëerde Gakpo bovendien weinig en waren zijn voorzetten slechter dan we van hem gewend zijn, waarna hij na ruim een uur werd afgelost door Jeremie Frimpong.

Mats Wieffer 6

Als vervanger van de belabberde Quinten Timber moest Mats Wieffer voor meer rust in het spel aan de bal van het Nederlands elftal zorgen. Bovendien dook hij een aantal keer op als extra verdediger, wat Oranje zeker kon gebruiken.

Donyell Malen 6

Met de snelheid van de ingevallen Borussia Dortmund-aanvaller op rechtsbuiten, schonk Koeman zijn team een extra wapen. Hij was, in tegenstelling tot Simons, een enkele keer succesvol in de één-op-één met zijn directe tegenstander, maar kon niet het gevaar stichten waarop de bondscoach gehoopt zal hebben.