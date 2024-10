Slavia Praag-spits Tomás Chory komt met hard verwijt aan spelers van Ajax

Slavia Praag-spits Tomás Chory concludeert na afloop van het duel met Ajax (1-1) dat de Amsterdammers naar de Fortuna Arena zijn gekomen om op de grond te liggen. De doelpuntenmaker van de thuisploeg zegt dat hij een stuk meer had verwacht van een club als Ajax.

Chory werd door Slavia Praag naar voren geschoven om de persconferentie af te handelen. “Achteraf kunnen we leven met het punt, de eerste helft waren zij bepalend, kwamen we overal een stap te laat. Na rust zag je een ander Slavia, en heb ik tot het laatst gedacht dat we nog konden winnen”, aldus de boomlange Tsjech, geciteerd door Voetbal International.

De achtvoudig international heeft zich mateloos geërgerd aan de spelers van Ajax. “Ik had eigenlijk wel meer van Ajax verwacht dan dat ze hier op de grond kwamen liggen om de kwaliteit van ons gras te testen. Het kookte in me, ik had het liefst vier van hen op mijn rug genomen en ze zelf gedragen”, besluit Chory.

Trainer Jindrich Trpisovsky kreeg vooral vragen over de vele wijzigingen in zijn basiself. “Het rouleren hebben we in overleg gedaan, we hebben zondag een wedstrijd die fysiek zwaar wordt en die we wel moeten controleren.”

Tsjechische media

Dat Slavia Praag de wedstrijd aangreep om te rouleren zag ook Lidové noviny, de oudste krant van Tsjechië die nog op papier verschijnt. “Slavia offerde het Europa League-duel op voor de derby tegen Sparta Praag van komend weekeinde.”

“Het was alsof er twee wedstrijden binnen een duel werden afgewerkt. Eentje zonder de Slavia-sterren, en eentje mét”, doelt de Tsjechische journalist van dienst op de betere invallers die het spelbeeld omdraaiden.

Idnes is niet onder de indruk van Ajax. “Deze ploeg was zeker niet onverslaanbaar, maar Slavia zette alvast in op de derby.” Slavia speelt zondag weer thuis, wanneer om 18.30 uur de belangrijke stadsderby tegen Sparta op het programma staat.