Sjoerd Mossou zoomt in op smetje tijdens Nederland - Spanje: 'Sneu en onsportief'

Het Nederlandse journaille heeft donderdag genoten van een mooie voetbalavond in De Kuip. Het Nederlands elftal speelde tegen Spanje (2-2) een goede wedstrijd, waardoor de return in de kwartfinales van de Nations League zondag extra interessant wordt.

Journalist Willem Vissers van de Volkskrant zag een 'uitstekend Oranje' tegen de regerend Europees kampioen. “Op een wervelende avond voetbalde Oranje donderdag met wapens die vaak tot het arsenaal van de Spanjaarden behoren: combinatie- en positiespel. Techniek ook. Snelheid van handelen.”

“Het leidde tot heerlijke goals, voetbal met zelfvertrouwen en overzicht. Met loopvermogen ook, het onmisbare bestanddeel van het hedendaagse topvoetbal”, aldus Vissers. Zijn collega van het Algemeen Dagblad baalt enigszins.

Sjoerd Mossou is teleurgesteld over de late tegentreffer. “Een fout van keeper Bart Verbruggen wierp een schaduw over een prima optreden van Oranje.” Naast Verbruggen noemt de journalist een andere international die debet is aan het tweede Spaanse doelpunt. “De rode kaart van Hato, na een harde overtreding op Robin Le Normand, leidde nog tot een spannende slotfase en uiteindelijk de 2-2.”

Mossou heeft genoten van de sfeer in De Kuip, maar zoomt ook in op een ‘gekke’ gebeurtenis. “Het debuut van Dean Huijsen kreeg door het thuispubliek een nogal gênante lading. De in Amsterdam geboren verdediger mocht invallen na een blessure van Pau Cubarsi, maar werd om de haverklap uitgefloten door het thuispubliek.”

“Huijsen speelde in het verleden voor Nederlandse jeugdteams, maar besloot uiteindelijk voor Spanje te kiezen, het land waar hij al sinds jonge leeftijd woont. Voor een deel van het publiek aanleiding om bij ieder balcontact van Huijsen te gaan fluiten. Sneu en onsportief. Een smetje op een meeslepende voetbalavond”, oordeelt liefhebber Mossou.

Journalist Mike Verweij van De Telegraaf vreest voor de return in Valencia. “Het wordt zondag een hels karwei om de Final Four, die van 4 tot 8 juni wordt gespeeld, te halen. Al geeft het spel in De Kuip de burger moed.”