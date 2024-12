Sjoerd Mossou lyrisch over Feyenoord-aanvaller: 'Hij heeft alles om een internationale sensatie te worden'

Anis Hadj Moussa heeft alles in huis om een internationale sensatie te worden. Dat zijn althans de woorden van Sjoerd Mossou, die de Algerijnse pingelaar bejubelt in zijn analysestuk van Feyenoord - Sparta Praag (4-2) in het Algemeen Dagblad.

Hadj Moussa is in Rotterdam-Zuid inderdaad aan het uitgroeien tot een van de grote smaakmakers van het elftal. Woensdagavond was het weer raak voor de vleugelspeler. Na een o zo kenmerkende kapbeweging krulde hij fantastisch raak in de verre hoek.

Tel daar een fraaie assist bovenop, en eens te meer wordt duidelijk dat de Algerijn zich in de Champions League wéér van zijn beste kans heeft laten zien, nadat hij ook bij de spectaculaire comeback tegen Manchester City (3-3) al belangrijk was geweest.

"'De gok van 3,5 miljoen’ heeft alles om definitief een internationale sensatie te worden", oordeelt Mossou dan ook. Hij wijst daarbij op het bescheiden transferbedrag dat Feyenoord aan Patro Eisden betaalde om de 22-jarige Hadj Moussa naar De Kuip te halen.

Een 'strandvoetballer', zo wordt de behendige aanvaller getypeerd. "Feyenoord heeft er een sensatie bij zoals je dat nog maar zelden ziet in het moderne voetbal", vervolgt de journalist zijn lofzang.

"Een creatieve geest die in alles lak heeft aan de gebaande paden. Een klassieke pleintjesvoetballer ook, puur spelend op techniek en balbeheersing, maar inmiddels óók met een uitstekend rendement." Dat laatste is niet onbelangrijk. Trainer Brian Priske verdient daarvoor de credits, vindt Mossou.

"De Deen heeft van een speeltuinvoetballer een volwaardig prof gemaakt, die inhoud aan rendement koppelt, en die zich veel sneller ontwikkelt dan ze bij Feyenoord ooit voor mogelijk hadden gehouden." In korte tijd is Hadj Moussa uitgegroeid tot een 'onmisbare basisspeler' en een 'potentiële goudmijn', aldus de verslaggever.

"In retrospectief blijft het wonderlijk dat Hadj Moussa niet veel eerder werd ontdekt. Voor iedereen zichtbaar heeft de Algerijnse Parijzenaar een heel specifieke kwaliteit die je slechts zelden ziet: een weergaloze passeeractie vanuit vrijwel iedere denkbare spelsituatie."