Sjoerd Mossou ergert zich rot aan 'meest protesterende speler ter wereld' bij Nederland - Spanje

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Sjoerd Mossou, die zich rot ergert aan één speler tijdens Nederland - Spanje.

Het publiek van het Nederlands elftal koos debutant Dean Huijsen als zondebok. De geboren Amsterdammer spendeerde het grootste deel van zijn leven in Spanje en koos daarom ook voor een interlandcarrière voor La Roja.

Dat kwam hem op een massaal fluitconcert te staan van het Nederlandse publiek in De Kuip, elke keer dat Huijsen aan de bal komt. Mossou richt zijn pijlen echter op Marc Cucurella, die volgens hem ‘de meest protesterende speler ter wereld’ is.

Volgens Mossou richt de linksback van Chelsea zich bij elke inworp tot arbiter Glenn Nyberg om te protesteren. Dat komt zijn spel verder niet ten goede, daar Jeremie Frimpong hem bij de treffer van Cody Gakpo te kijk zette.