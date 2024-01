Sjoerd Mossou begrijpt Ajax niet: ‘Hij was een jonge en interessante speler’

Sjoerd Mossou begrijpt niet dat Ajax welwillend staat tegenover een vertrek van Carlos Forbs. De Amsterdammers zijn naar verluidt bereid om te luisteren naar aanbiedingen voor de Portugese vleugelaanvaller, die tot medio 2028 vastligt in de Johan Cruijff ArenA. Forbs werd al gelinkt aan meerdere Premier League-clubs.

Ajax legde vorig jaar zomer 14 miljoen euro neer voor de van Manchester City afkomstige Forbs. Dat bedrag kan door diverse bonussen nog verder oplopen. Het Nederlandse avontuur is voorlopig echter geen succes, daar Forbs voornamelijk als invaller wordt gebruikt.

Mossou begrijpt niet helemaal waarom Ajax na een half jaar al afscheid wil nemen van de vleugelaanvaller. “Het lijkt mij een beetje zonde als je geïnvesteerd hebt in zo’n jongen”, zegt de journalist in de AD Voetbalpodcast. “Hij was toch een van de grootste talenten in de beloftencompetitie van de Premier League.”

“Blijkbaar geloofde Ajax in hem. Dan kun je het wel weer op het bordje van Sven Mislintat schuiven, maar Forbs was natuurlijk best een jonge en interessante speler die best een aardige staat van dienst heeft.”

Forbs is volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano dicht bij een uitleenbeurt aan Nottingham Forest. Daarbij lijkt het te gaan om een huurdeal zonder optie tot koop. Volgens Mossou geeft Ajax een verkeerd signaal af als ze nu besluiten om Forbs te verhuren.

“Zo van: ‘Ja, die hebben we eigenlijk ook al opgegeven.’ Die keuze is aan Ajax. Het is ook niet zo dat hij wekelijks de pannen van het dak speelt en in de basis staat. Als er een mogelijkheid is met eventueel een doorverkoopoptie om hem in de Premier League weer in beeld te krijgen, dan is dat zakelijk misschien wel uit te leggen. Ik had Forbs alleen wel nog wat tijd gegund, want van alle aankopen die Mislintat afgelopen zomer heeft gedaan vind ik hem niet de vreemdste.”

Forbs tekende dus voor vijf jaar in Amsterdam, maar is onder interim-trainer John van ‘t Schip niet langer basisspeler. Op rechtsbuiten krijgt Steven Berghuis de voorkeur, terwijl op de linkervleugel aanvoerder Steven Bergwijn eerste keus is. De Portugees jeugdinternational kwam tot nog toe tot 25 officiële duels, waarvan het merendeel als invaller.

