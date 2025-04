Sjaak Swart opvallend kritisch op speler van Ajax: 'Hij was goed, maar moet je zijn passes zien'

Sjaak Swart is enorm blij dat Francesco Farioli de trainer van Ajax is. Dat zegt de clubicoon als gastspreker in in D’n Hoefcast - Code Geel. Wel is de 86-jarige Ajacied van mening dat Farioli zich minder moet laten beïnvloeden door data.

In aanloop naar Ajax - NAC Breda bellen voetballer Ralf Seuntjens, clubwatcher Joost Blauwhof en journalist Yannick Sonnemans met Swart. Onder meer de rol van Farioli in het huidige succes van Ajax wordt besproken.

“Ik moet zeggen: Farioli heeft een hoefijzertje, ik heb nog nooit zo'n grote gezien... Het zit wel een beetje mee. Maar goed, dat heb je in het voetbal. Hij werkt er hard voor en praat veel met die jongens”, aldus Swart.

Bovendien heeft Farioli al meerdere knappe zeges achter zijn naam staan. “Het voetbal is niet altijd even mooi, maar we hebben twee keer van PSV en Feyenoord gewonnen in één seizoen. Dat gebeurt nooit.”

Swart spreekt regelmatig met Farioli. “Hij komt altijd naar me toe en dan praat ik met hem. Dan vraag ik weleens waarom hij er zes wisselt als het goed draait. Dan begint hij over data, maar daar wil ik me helemaal niet mee bemoeien.”

“Daar geloof ik helemaal niet in”, zegt de stellige Swart. “Wij gebruikten nooit data en speelden drie wedstrijden in een week. Daar had ik nog een winkel bij ook. Ik heb me altijd heerlijk gevoeld en de prijzen gepakt. Een keertje of acht kampioen, dat is toch netjes.”

Swart vraagt zich af of Farioli nog veel langer houdbaar is. “Hij is een trotse jongen en als hij kampioen zou worden, dan komen de clubs voor hem. Ik denk Italiaanse clubs. Dan is hij denk ik snel weg.”

Henderson

Waar Swart lovend is over Davy Klaassen, geniet hij minder van het spel van aanvoerder Jordan Henderson. De ras-Ajacied is zeer kritisch. “In Engeland was hij goed, maar moet je eens naar zijn passes en vrije trappen kijken...”

"Dan denk ik: laat die maar liggen in het vervolg. Daar hebben we goede jongens voor. Berghuis, Taylor, die hebben wel een goede trap in hun benen", besluit Swart.