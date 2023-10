‘Sinds de coronaperiode zijn we geen talenten meer kwijtgeraakt aan Ajax’

Zondag, 8 oktober 2023 om 09:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:06

Talenten uit de opleiding van AZ kiezen al enige tijd niet meer voor de overstap richting Ajax, zo benadrukt hoofd opleidingen Paul Brandenburg in een uitgebreid interview met Voetbal International. Het huidige trainingscomplex in Wijdewormer ligt geografisch gezien dichter bij Amsterdam dan bij Alkmaar, maar desondanks komen veel aanstormende talenten in de jeugdopleiding van AZ terecht.

Ajax probeerde tot enkele jaren geleden geregeld om AZ-talenten op jonge leeftijd naar de hoofdstad te halen. "Bij mijn weten is dat de sinds de coronaperiode niet meer gebeurd", zo benadrukt Brandenburg, reeds jaren verbonden aan de succesvolle opleiding van AZ.

"En de keren dat er talenten in de periode daarvóór werden benaderd, ging slechts een enkeling daarop in. Dat benadrukt al enige tijd de kracht van onze opleiding, het perspectief dat we bieden en de rust die hier heerst."

Van de jeugdspelers van AZ die afgelopen seizoen de UEFA Youth League veroverden en onlangs op Argentijnse bodem streden om de wereldtitel, kwam maar liefst zeventig procent uit de regio Amsterdam. Een gebied waar normaal gesproken de nodige scouts van Ajax te vinden zijn.

AZ Onder 13 won onlangs met maar liefst 11-0 van Ajax Onder 13, maar een dergelijke grote uitslag zegt volgens Brandenburg niet zoveel over beide opleidingen. "Het gaat erom dat de beste opleidingen van Nederland aan elkaar gewaagd zijn."

"Dan stuw je gezamenlijk het niveau omhoog. De wedstrijden tegen Ajax en ook tegen PSV en Feyenoord zijn mooie potjes. We dagen elkaar op jeugdniveau maximaal uit", aldus de tevreden opleider in Alkmaarse dienst, die vooral veel verwacht van de talenten in AZ Onder 18.

"Van deze groep verwacht ik dat 95 procent het betaald voetbal gaat halen. Het is aan ons en de spelers het merendeel te laten doorstoten naar het eerste elftal van AZ. Dat gaat gebeuren, daar ben ik van overtuigd", zo besluit de hoofd opleidingen.