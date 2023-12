Simons looft Eredivisie-smaakmaker: ‘Als hij de bal heeft, gebeurt er echt iets’

Xavi Simons geniet van het spel van PSV-middenvelder Ismael Saibari, zo laat het toptalent weten in gesprek met het clubkanaal van de Eindhovenaren. De twintigjarige aanvaller van RB Leipzig was afgelopen donderdag in het Philips Stadion om afscheid te nemen van de supporters van PSV, maar vanwege de hevige regenval ging het bekerduel met FC Twente uiteindelijk niet door.

Simons was vorig seizoen de absolute smaakmaker bij PSV. De elfvoudig international van Oranje speelde in totaal 48 officiële wedstrijden voor de Brabantse club, waarin hij goed was voor 22 doelpunten en 12 assists. Simons kijkt dan ook terug op een geweldige tijd in Eindhoven.

“Ik kwam als jeugdspeler, werd snel basisspeler en kon direct het team helpen met veel dingen. Dat was voor mij heel mooi. Het begon goed, werd iets minder, maar het was volgens mij een goed seizoen met twee prijzen”, aldus Simons, die met PSV beslag wist te leggen op de TOTO KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal.

Voor Simons voelt PSV als familie en daar is hij twee personen in het bijzonder dankbaar voor. “Vooral John de Jong en Ruud van Nistelrooij, Ik zal ze niet vergeten. De kans was ook groot dat ik hier nog een jaar zou blijven, maar ik heb een andere keuze gemaakt. Dat was volgens mij de beste keuze voor mij.”

Dit seizoen speelt Simons op huurbasis voor Leipzig, waar de Amsterdammer wekelijks laat zien wat hij in zijn mars heeft. In 25 wedstrijden voor de Duitse topclub wist Simons 6 keer te scoren. Daarnaast leverde hij negen assists af. Met Leipzig won Simons de Duitse Supercup. Transfermarkt schat zijn marktwaarde inmiddels op zo’n 70 miljoen euro.

Hoewel Simons niet meer in dienst is bij PSV, volgt hij zijn oude club nog wel op de voet. “Ik kijk de wedstrijden wanneer dat kan. Ik heb vrienden in het team en ben blij dat het zo goed gaat. Ik gun ze mooie dingen, ik hoop dat de reeks doorgaat en dat ze kampioen worden.”

Gevraagd naar de grootste verrassing bij de koploper van de Eredivisie, hoeft Simons niet lang na te denken. “Ik kende hem natuurlijk al van het vorige seizoen, maar ik zou voor Issy (Ismael Saibari, red.) kiezen. Hij doet het echt goed. Als hij de bal heeft, gebeurt er echt iets. Zulke spelers vind ik mooi om naar te kijken.”

