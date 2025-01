Sierd de Vos blijft tijdens RFS - Ajax maar vragen om dezelfde naam

De Europa League-wedstrijd tussen RFS en Ajax is in de beginfase bepaald niet aantrekkelijk te noemen. Ook Sierd de Vos verveelt zich. De Ziggo Sport-commentator vroeg in de eerste helft tot twee keer toe om dezelfde naam.

Francesco Farioli besloot om niet te rouleren en alleen de geschorste Jorrel Hato te vervangen door Daniele Rugani (waardoor Youri Baas in Letland als linksback speelt).

RFS laat zich in eigen huis ver inzakken. Ajax heeft grote probleem om daar doorheen te spelen en kwam in het eerste half uur niet verder dan een totaal mislukt schot van Kenneth Taylor, dat ver over ging.

De Vos vindt het teleurstellend dat Steven Berghuis op de bank zit bij Ajax. "Dit zijn allemaal Ajax-voetballers, maar ik had toch liever Berghuis gezien", aldus de commentator in de zeventiende minuut.

"Berghuis zorgt voor openingen", motiveerde De Vos zijn standpunt.

Na een half uur spelen kwam De Vos er weer op terug. "Kan iemand Farioli misschien bellen? Wat ontbreekt is Berghuis, en een leuke wedstrijd... Je ziet tegen RFS nauwelijks een individuele actie. Eerst moet Ajax een man uitspelen, dan ontstaat vrijheid."