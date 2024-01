Sherida Spitse in tranen na historische avond voor Ajax Vrouwen

Sherida Spitse kon dinsdagavond haar tranen niet bedwingen na het bereiken van de kwartfinale in de UEFA Women's Champions League met de Ajax Vrouwen. De 33-jarige aanvoerder had overigens een groot aandeel in de 2-1 zege op AS Roma, want haar corner in de slotfase werd door de Italianen in eigen doel gekopt.

"Het is bizar en mooi. Ik ben trots", reageert Spitse direct na het behalen van de kwartfinale in gesprek met de NOS. "En een keer bij de laatste acht, Ajax zijnde. Ja, dat is fantastisch."

Verslaggever Rivkah op het Veld merkt op dat de overwinning veel met Spitse doet. "Hier leef ik voor", antwoordt de routinier met tranen in haar ogen. "Dit wil ik helemaal niet, maar ja, dit is emotie. Blije emotie, alles komt eruit. We zijn nog niet klaar, maar hier moeten we wel van genieten. Maar dit is mooi, heel mooi."

"Dit is wel vaker gebeurd (de tranen, red.), maar misschien omdat ik ouder word. Dat zou kunnen", probeert Spitse haar emoties te verklaren. "Maar wat ik zeg: hier leef ik voor en doe ik alles voor. Ik ben hiernaar toe gekomen om prijzen te winnen met deze mooie club. Dat is gelukt. Maar ook om Champions League te spelen. En dat is ook gelukt."

"Maar ook hoe we het doen. Daar ben ik enorm trots op. Maar niet alleen op dit elftal, maar ook de mensen die allemaal keihard voor ons hebben gewerkt, om hier nu te staan. Die hebben gevoetbald, die in de staf hebben gezeten. Dat moeten we nooit vergeten."

"Dat vind ik mooi en dat doe je samen. Wij staan nu op het veld en dat vind ik knap. Maar je moet nooit andere mensen vergeten", benadrukt de dankbare Spitse.

Spitse deelt tot slot complimenten uit aan haar teamgenoten. "Jong, talentvol, leergierig, ze luisteren. Ze willen ook beter worden en hebben heel veel talent. Ik kan bijna de moeder zijn van sommige speelsters. Maar ik probeer ze bij te brengen wat ik bij kan brengen. Mijn winnaarsmentaliteit en passie voor het voetbal."

