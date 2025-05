Sheffield United gaat mede dankzij goal van Gustavo Hamer naar Wembley in strijd om Premier League-ticket

Sheffield United heeft maandagavond zonder problemen de finale van de Championship Play-offs gehaald. De ploeg won thuis met 3-0 van Bristol City, nadat het heenduel ook al in 0-3 was geëindigd. In de finale neemt Sheffield het op tegen Sunderland of Coventry City.

Sheffield was dit seizoen op plek drie geëindigd in de Championship, Bristol werd zesde, met 22 punten minder. Dat verschil was in dit tweeluik in de halve finale ook goed zichtbaar.

Sheffield stond dus al met anderhalve been in de finale vóór maandag, en maakte het in eigen huis af. Vlak voor rust opende Kieffer Moore de score met een kopbal uit een corner: 1-0.

Nederlander Gustavo Hamer verdubbelde de score aan het begin van de tweede helft. Hij haalde na een hoekschop uit vanaf randje strafschopgebied en zag de bal via een speler van Bristol van richting worden veranderd en in het doel vliegen: 2-0.

Na een lage voorzet van Tyrese Campbell en een overstapje van Harrison Burrows besliste Callum O’Hare de return vervolgens definitief: 3-0.

De tegenstander wordt dinsdagavond bekend. Sunderland, dat het heenduel al met 2-1 won, speelt dan thuis tegen Coventry. De finale vindt vervolgens op zaterdag 24 mei plaats op Wembley.