Shakhtar wil stunten in de Champions League: 'Waar PSV het meest bang voor moet zijn?

PSV wil woensdag de tweede zege bijschrijven in de poulefase van de Champions League. Daarvoor dient men in het Philips Stadion te winnen van Shakhtar Donetsk. Is de grootmacht uit Oekraïne nog steeds een geduchte tegenstander, zoals enkele jaren geleden, of is PSV de duidelijke favoriet in Eindhoven? Voetbalzone praat hierover met de Brits-Oekraïense freelance journalist Andrew Todos, die Shakhtar al enige tijd van heel dichtbij volgt en de aanstaande opponent van PSV in Europees verband onder de loep legt.

Door Rian Rosendaal

Oorlog

Voor Shakhtar zorgt het aanstaande treffen met PSV voor de broodnodige afleiding. De oorlog met Rusland beheerst namelijk nog steeds het leven in Oekraïne. ''De grootschalige oorlog, die al meer dan duizend dagen duurt, blijft zijn tol eisen van het Oekraïense voetbal. Sinds 2022 heeft een aanzienlijk verlies aan kwaliteit in de diverse selecties en vooral aan spelintensiteit ervoor gezorgd dat Oekraïense topteams zoals Shakhtar het steeds moeilijker vinden om op het Europese podium te concurreren'', schetst Todos de huidige situatie in Donetsk.

Voor Shakhtar gaat ook het competitievoetbal met vallen en opstaan. ''Shakhtar zelf heeft ook een moeilijke start gehad in de competitie, met een paar nederlagen tegen andere rivalen voor de landstitel. Als gevolg hiervan staat men momenteel op de derde plaats.'' Shakhtar tankte afgelopen weekeinde wel het nodige vertrouwen voor het bezoek aan PSV. Na een spetterende tweede helft werd hekkensluiter Inhulets met maar liefst 6-0 verslagen. Het verschil met concurrent en grootste titelkandidaat Dynamo Kiev bedraagt hierdoor zes punten.

Shakhtar speelt al enige tijd in Lviv, en dus niet in de in 2009 geopende Donbas Arena. Todos legt uit waarom dat is. ''Elke wedstrijd van Shakhtar in de afgelopen tien jaar was in principe een uitwedstrijd. De club is door Rusland tot ballingschap gedwongen sinds hun invasie in Oost-Oekraïne in 2014. Dit is sinds 2022 echter verder geïntensiveerd voor Europese wedstrijden.'' Eén en ander zorgt voor een voorbereiding die veel meer tijd en energie vergt dan bij clubs buiten Oekraïne.

Veel reizen

''Omdat er geen enkele vlucht binnen Oekraïne plaatsvindt, is Shakhtar gedwongen om met de bus naar de Poolse grens te reizen. Om daar vervolgens uren te wachten om door de paspoortcontroles te komen, voordat de ploeg vanuit Polen een vlucht neemt naar een Europees land. En op de terugweg ontvouwt zich hetzelfde ritueel. Deze uitgebreide reizen geeft elke tegenstander waarmee Shakhtar wordt geconfronteerd zeker een voordeel in termen van frisheid, paraatheid en herstel ten opzichte van hun Oekraïense opponent'', duikt Todos in het zeer complexe voetballeven van de spelers van Shakhtar.

Wisselende resultaten

Shakhtar staat met vier punten uit de eerste vier duels op plaats 28 in de Champions League. ''In de Champions League gaat het tot nu toe alle kanten op'', beschrijft Todos de openingsmaanden van de PSV-opponent op het Europese toneel. ''In de eerste twee wedstrijden had Shakhtar vooral moeite om kansen te creëren. Maar het team zag er zowel defensief als aanvallend veel beter uit in de laatste twee wedstrijden tegen Arsenal en Young Boys. PSV wordt een echte test, maar Shakhtar zal ongetwijfeld hebben aangegeven dat het een potentiële test is om punten te pakken, vooral vanwege het feit dat er al is gespeeld tegen Bayern München en Borussia Dortmund.''

Pusic

De Champions League-deelnemer staat sinds oktober 2023 onder leiding van Marino Pusic, in Nederland vooral bekend door zijn werkzaamheden bij AZ, FC Twente en laatstelijk Feyenoord. ''Een charismatische, nuchtere motivator die een geweldige band lijkt te hebben met en respect afdwingt bij zijn spelers'', schrijft Todos in zijn tussenrapport over de Nederlands-Bosnische coach. ''Geen autoritaire man in zijn coachingaanpak zoals zijn voorganger Patrick van Leeuwen, wiens strengere en afstandelijkere aanpak ervoor zorgde dat hij vrij snel de grip op de kleedkamer verloor.''

''Pusic doet tactisch gezien niets bijzonders. Er ligt vooral een gestage focus op de snelle overgang bij counters, wat het meest effectief is wanneer Heorhiy Sudakov in een meer uitgebreide rol op het middenveld uit de voeten kan.'' De pas 22-jarige middenvelder met aanvallende intenties is volgens Todos al het hele seizoen de meest besproken speler in Oekraïense voetbalkringen.

Grootste talent

''Sudakov is veruit het grootste talent van Shakhtar op dit moment. Alles wijst erop dat hij volgend jaar de overstap naar een topcompetitie gaat maken, een stap die van cruciaal belang is om zijn eigen ontwikkeling voort te zetten na de recente neergang van de competitie in Oekraïne. Als spelmaker op het middenveld is Sudakov bijzonder veelzijdig. Sterk aan de bal, dribbelend, visie, oog voor doel en vooral zijn passing. Alles bij Shakhtar draait echt om Sudakov heen'', is PSV alvast gewaarschuwd voor de getalenteerde middenvelder.

Todos wijst gelijk ook op de inbreng van Dmytro Riznyk, de 1.86 meter lange doelman van Shakhtar. ''Hij is dit seizoen waarschijnlijk de meest constante speler van Shakhtar in de Champions League. Hij won in zijn eentje een punt voor de ploeg in de uitwedstrijd tegen Bologna, die in 0-0 eindigde. Hij had de pech dat hij een eigen doelpunt op zijn naam kreeg in een verder fabelachtig optreden tegen Arsenal in het Emirates Stadium. En ook tegen Young Boys had Riznyk enkele prachtreddingen in petto. De verdediging van Shakhtar is verre van betrouwbaar, dus Riznyk zal de sleutel zijn tot een positief resultaat tegen PSV.''

Brazilianen

Todos vervolgt zijn analyse en stipt aan wat er in vergelijking met het recente verleden anders is bij Shakhtar. ''Waar PSV het meest bang voor moet zijn? Shakhtar stond vroeger bekend om zijn Brazilianen. Hoewel de club nog steeds kan bogen op een aantal spelers uit het Zuid-Amerikaanse land, zijn die spelers van veel mindere kwaliteit dan hun iconische voorgangers.'' Dat betekent overigens niet dat er nog steeds spelers bij Shakhtar rondlopen die PSV woensdagavond pijn kunnen doen.

''Ze vervullen allemaal nog steeds een rol, ook al is deze onvoorspelbaarder geworden'', haast de vaste volger van Shakhtar te zeggen. ''Vleugelverdediger Pedro Henrique heeft in deze Champions League-campagne indruk gemaakt in Europa. Terwijl de terugkeer van linksbuiten Kevin in de basisopstelling tegen Young Boys voor veel meer aanvallende dreiging zorgde aan de linkerkant van Shakhtar. Pedrinho en Marlon Gomes zijn ook geen slechte opties voor Pusic als invallers.''

Todos benadrukt tot slot dat het gevaar bij Shakhtar normaal gesproken vooral van Sudakov komt woensdag. ''Al met al zou PSV het meest bang moeten zijn voor talisman Sudakov. Het is wederom een wedstrijd om hemzelf in de etalage te zetten, met ongetwijfeld de nodige scouts uit diverse Europese topcompetities op de tribune in Eindhoven.''