De Britse pers is uiteraard lyrisch over Arne Slot, want Liverpool presteert op elk front fantastisch. Toch schuilt er gevaar aan de horizon, denkt de Daily Mail, dat vast een waarschuwing uitdeelt.

“Arne Slot zou als definitie in het woordenboek kunnen staan bij de woorden cool, calm and connected, maar zelfs hij zal momenten van bezinking kennen”, begint de Daily Mail. “Misschien komt het allemaal binnen als hij in zijn Aston Martin zit en vast staat in de onvermijdelijke verkeersdrukte.”

Met zeven zeges uit precies evenveel wedstrijden is Liverpool de trotse nummer één van de gloednieuwe Champions League-ranglijst. In de Engelse bekertoernooien verloor hij nog niet en slechts één nederlaag in de Premier League, tegen het verrassend sterke Nottingham Forest.

Het zijn indrukwekkende cijfers die de opvolger van Jürgen Klopp in zijn debuutseizoen overlegt. De Daily Mail heeft echter vast een waarschuwing in huis voor Slot en zijn elftal. “We zullen het Q-woord nog niet in de mond nemen, maar het is een lastig onderwerp om te vermijden.”

Met het ‘Q-woord’, doelt de Engelse tabloid op de quadruple, de term die gebruikt wordt voor het winnen van de vier grote trofeeën in één jaar tijd. Het gaat daarbij om de Premier League, de Champions League, de FA Cup en de EFL Cup.

“Ondanks dat Slot met een pokerface zal rondlopen en blijft zeggen dat er nog niks gewonnen is - terecht overigens - zal ook hij z'n momenten hebben dat het allemaal inzinkt. Hoe goed hij het aan het doen is sinds hij in de grote schoenen stapte die Klopp achterliet.”

“Slot en zijn selectie vol leiders kennende zal er ook nu nog geen feestje zijn, maar de komende maand is seizoensbepalend”, gaat de waarschuwing verder. “Met enkele lastige uitduels in de competities en een halve finale in de EFL Cup.”

In 2022 werd er ook al veel gesproken over de quadruple, maar het machtige Manchester City en Real Madrid voorkwamen dat Liverpool beslag legde op respectievelijk de Premier League en de Champions League. “We zullen het er nu nog niet over hebben, maar de grootmachten die toen in Liverpools weg stonden, zijn een stuk zwakker nu”, besluit het Engelse medium.