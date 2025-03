'Serieuze problemen voor Francesco Farioli in aanloop naar Europa League-duel met Eintracht Frankfurt: Ajax heeft op één positie geen enkele speler over'

Ajax staat donderdagavond voor een uiterst lastige opgave in de achtste finale van de Europa League, waar een 1-2 thuisnederlaag tegen Eintracht Frankfurt moet worden goedgemaakt. Personele problemen bemoeilijken de missie van Francesco Farioli en consorten een stapje extra.

In het thuisduel met de Duitsers nam Ajax nog knap de leiding dankzij een treffer van Brian Brobbey. Doelpunten van Hugo Larsson en Ellyes Skhiri betekenden echter een nederlaag én een hele lastige uitgangspositie voor de return.

De enige doelpuntenmaker voor de Amsterdammers die avond, Brobbey, verscheen afgelopen weekeinde tegen PEC Zwolle (0-1 winst) andermaal aan de aftrap. Hij moest de strijd na vijftien minuten staken met een blessure.

Inmiddels is zeker dat de fysiek sterke centrumspits dusdanig veel last heeft dat hij het uitduel met Frankfurt aan zich voorbij moet laten gaan, zo weet ESPN. Een fikse aderlating voor Farioli, die door een kwetsuur ook niet over Wout Weghorst kan beschikken en zodoende geen spitsen overhoudt.

Tegen PEC loste de Italiaanse keuzeheer dat op door Bertrand Traoré in te brengen als meest centrale aanvaller. Het enige doelpunt werd die middag overigens vanaf elf meter gemaakt door Kenneth Taylor.

Bij Jong Ajax, dat het opnam tegen FC Emmen (0-3 verlies), ontbraken dinsdagavond Don-Angelo Konadu en Julian Rijkhoff in de selectie. Dat heeft alles te maken met de blessuregevallen in de hoofdmacht van Ajax, zo gaf trainer Frank Peereboom toe.

“Er zijn daar wat blessures en twijfelgevallen. We nemen met Ajax 1 natuurlijk absoluut geen risico”, legde de Jong Ajax-trainer uit. “Dan is dat even schikken voor Jong Ajax.”

De Telegraaf spreekt tegen

Mike Verweij schetst op de vroege woensdagochtend een net ander beeld. Volgens de Ajax-clubwatcher namens De Telegraaf ligt het herstel van Brobbey 'op schema'. "Vandaag (woensdag, red.) wordt de knoop doorgehakt of hij meevliegt naar Duitsland. Mocht de wedstrijd in Frankfurt toch net te vroeg komen, dan lijkt zijn meespelen tegen AZ (zondag, 16:45 uur) haalbaar."