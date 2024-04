Serieuze problemen voor Feyenoord: ‘De club wordt de stad uitgejaagd’

Feyenoord dreigt de stad uitgejaagd te worden, zo stelt Chris Woerts vrijdagavond in Vandaag Inside. Er liggen plannen om woningen te bouwen rond De Kuip, waardoor het verdienmodel verdwijnt voor de regerend landskampioen.

"Feyenoord wordt de stad uitgedreven door de gemeente", steekt Woerts van wal in de talkshow. "Ze gaan huizen bouwen rond De Kuip, alle parkeerterreinen verdwijnen. Dat betekent dat ze het verdienmodel van De Kuip de nek omdraaien."

"De directrice van De Kuip, Lilian de Leeuw, zit in een gezamenlijk overleg met een aantal collega's zoals Dennis te Kloese en Pieter Smorenburg (financieel directeur van Feyenoord, red.)", gaat Woerts verder. "Maar die heeft haar mond dichtgehouden. Zij weet al drie maanden dat dat plan is ingediend."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Op deze manier wordt Feyenoord onaantrekkelijk voor de KNVB, stelt Woerts. "Vooral voor grote wedstrijden en interlands. De finale van de TOTO KNVB Beker wordt daar ook niet meer gespeeld in de toekomst. De gemeente is zó gefrustreerd dat Feyenoord City niet is doorgegaan, dat ze bezig zijn om Feyenoord de stad uit te jagen."

Dan krijgt De Leeuw er nogmaals van langs. "Lilian de Leeuw heeft eigenlijk een mes in de rug gestoken bij haar collega's van de directie", is Woerts hard. "Dat is heel kwalijk. Ze willen Feyenoord helemaal isoleren door het verdienmodel te veranderen."

Johan Derksen haakt in op de woorden van Woerts. "De gemeente moet zich diep schamen, want voor de promotie van de stad Rotterdam is Feyenoord het allerbelangrijkst", meent de Snor.

"Een stad die de uitstraling wil hebben van een havenstad heeft een club als Feyenoord echt nodig. In een stad als Rotterdam hoort een stadion waar internationale finales gespeeld kunnen worden. Champions League-finales."

Huldiging

Mocht Feyenoord zondag de bekerfinale winnen ten koste van NEC, dan komt er geen huldiging. Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft daar een streep door gezet. "Hij maakt er een puinhoop van. Ze zeggen dat het te duur is. Dat is echt lachwekkend", aldus Woerts.

"De gemeente Rotterdam is zó anti-Feyenoord geworden nadat Feyenoord City de nek om is gedraaid. Het is een schande dat de gemeente de club niet omarmt. Het is het boegbeeld en de beste marketing voor de stad."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties