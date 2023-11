Serie A-talent verdacht van verspreiden van wraakporno en doodsbedreigingen

Woensdag, 29 november 2023 om 09:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:54

Torino-aanvaller Demba Seck wordt verdacht van het verspreiden van wraakporno en doodsbedreigingen. Opvallend genoeg had hij maandag bij het duel van Torino met Bologna nog een veeg lippenstift op zijn wang om net als de rest van de Italiaanse voetbalwereld aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen.

Seck dwong naar verluidt zijn ex meermaals om nog eens met hem op stap te gaan. Toen zij dat op vier verschillende momenten afwees, bedreigde hij haar met de dood en dreigde hij een intieme video van haar te verspreiden.

Seck vroeg opvallend genoeg maandag nog aandacht voor geweld tegen vrouwen.

Een 23-jarige vrouw deed aangifte, maar werd in dat proces tegengewerkt door een rechter in Turijn, die fan was van Torino en de voetballer het bewijs liet verwijderen. De vrouw trok haar aanklacht uiteindelijk in nadat Seck haar afbetaalde. Of ze de aanklacht onder druk introk, is niet bekend.

Onlangs kwam naar voren dat een andere ex van de 22-jarige Seck precies hetzelfde is overkomen. Deze vrouw maakte ook screenshots van het appverkeer tussen haar en de enkelvoudig international van Senegal.

"Als je slechte dingen over mij naar buiten brengt, zweer ik dat ik je vermoord”, zou Seck haar hebben gestuurd. Zowel Torino als Seck heeft nog niet gereageerd op de zaak.

Maandag deed Seck, net als veel spelers in de Serie A afgelopen weekend, mee aan een actie waarmee hij een campagne steunt om wereldwijd geweld tegen vrouwen te bestrijden. De aanvaller bleef tegen Bologna negentig minuten op de bank, maar was wel te zien met een veeg lippenstift op zijn wang.

De actie keert al enkele seizoenen terug in de Serie A, aangezien 25 november de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen is.

Het appverkeer tussen Ilaria, de ex van Seck, en de voetballer.

