Serie A-revelatie Huijsen wordt door ander land benaderd voor interlandcarrière

Dean Huijsen kan op korte termijn een uitnodiging van de Spaanse voetbalbond verwachten. De centrumverdediger, die momenteel door Juventus wordt verhuurd aan AS Roma, heeft zich met zijn goede prestaties in de kijker gespeeld. Huijsen speelde tot nog toe achttien jeugdinterlands voor Oranje.

De momenteel achttienjarige verdediger werd geboren in Amsterdam, maar verhuisde al op zijn vijfde met zijn familie naar Spanje. Daar kwam hij op de radar van Málaga, waar hij in de jeugdopleiding ging spelen.

De verdediger stond in de zomer van 2021 in de belangstelling van verschillende Europese topclubs, waaronder Real Madrid, maar koos uiteindelijk voor Juventus. La Vecchia Signora verhuurde hem deze winter aan AS Roma, waar Huijsen nog meer naam voor zichzelf maakt.

Volgens Marca wil de Spaanse voetbalbond nu werk van de Nederlandse verdediger maken. Naar verluidt kan Huijsen op korte termijn een uitnodiging van de RFEF verwachten voor de interlands van Spanje Onder 21 tegen de leeftijdsgenoten van Slowakije en België.

De sportkrant schrijft zelfs dat Spanje al dicht bij een naturalisatie van Huijsen is en dat de mandekker de kleuren van La Roja wil vertegenwoordigen.

Het gerucht mag opmerkelijk worden genoemd, aangezien Voetbal International ruim een jaar geleden met Huijsen over het topic sprak. Het toptalent liet toen juist weten dat een keuze voor Spanje was uitgesloten.

“Thuis spreken we Nederlands en mijn hele familie komt uit Nederland, dus die keuze was niet moeilijk. Spanje was een optie, maar ik ben blij dat ik voor Oranje mag spelen.”

