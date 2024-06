Sergiño Dest bezorgt FC Barcelona met blessure extra hoofdpijndossier

De ernstige kruisbandblessure van Sergiño Dest bezorgt FC Barcelona de nodige extra financiële moeilijkheden. In Catalonië had men erop gerekend dat PSV de optie tot koop zou lichten, maar zijn blessure gooide roet in het eten. Volgens The Athletic kan het financieel in zwaar weer verkerende Barcelona voor volgend seizoen 9 (!) van de 25 selectiespelers niet inschrijven. Dest is daar een van.

Dat Barcelona zich in een penibele financiële situatie verkeert mag geen geheim heten. Met loonoffers en andere slimme constructies wist de clubleiding zich in de laatste jaren al vaker langs de LaLiga-salarisreglementen langs te wringen.

Het was op die manier ook, dat de Catalanen vorig seizoen op slag van de transferdeadline João Cancelo en João Félix wisten vast te leggen. Als president Joan Laporta nieuwe trainer Hansi Flick van versterkingen wil voorzien, is het mogelijk noodzakelijk dat dergelijke slimmigheden opnieuw uit de kast worden getrokken.

Eerder berichtte The Athletic al dat Barcelona voor het einde van de maand zo'n 130 miljoen euro zou moeten verzamelen. Anders wordt het inschrijven van nieuwe spelers een moeilijk verhaal.

"Het vertrek van waardevolle spelers als Ronald Araújo, Frenkie de Jong en Raphinha kan daarom niet worden uitgesloten", schrijft het medium. Sergi Roberto en Marcos Alonso lopen 30 juni uit hun contract en ook de tijdelijke overeenkomsten met Félix en Cancelo worden dan beëindigd.

De contracten van talenten Alejandro Balde, Lamine Yamal, Hector Fort en Pau Cubarsí dienen ook nog geaccepteerd te worden door de competitieorganisator, terwijl Iñigo Martínez en Vitor Roque op die datum ook als 'ongeregistreerd' worden aangemerkt door LaLiga.

Bovendien is de club nog in een juridische strijd verwikkeld over de status van Gavi, die in 2022 als zeventienjarige een profcontract tekende. Volgens LaLiga was daar geen ruimte voor: Barça stapte naar de rechtbank.

Wat de situatie bemoeilijkt is dat de dit seizoen verhuurde spelers ook automatisch ingeschreven staan voor volgend seizoen. Ansu Fati, Eric Garcia en Clement Lenglet, allen dit jaar elders spelend, staan op de nominatie om te vertrekken, maar hun salaris weegt dus nog wel mee.

En dan is er dus de situatie van Dest. De Amerikaan leek 'gewoon' voor tien miljoen euro overgenomen te worden door PSV, tot hij plots de zware blessure opliep. Voor Barça was dat het doemscenario: zij hadden de financiële ruimte goed kunnen gebruiken.

"Gezien de hoge druk op het salarislimiet en de onzekerheid rondom de rechtszaak van Gavi, moet Barcelona erop vertrouwen dat de jongelingen hun loyaliteit tonen en aanbiedingen van elders links laten liggen", concludeert The Athletic.

