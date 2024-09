Sem Steijn brengt Grolsch Veste in vervoering met heerlijke goal voor FC Twente

Sem Steijn is dinsdagavond in topvorm voor FC Twente. De aanvallende middenvelder benutte na twintig minuten spelen een strafschop en verdubbelde de voorsprong na bijna veertig minuten met een heerlijke halve volley. FC Twente leidt halverwege verdiend met 2-0 tegen het sc Heerenveen van Robin van Persie.

Een indraaiende voorzet vanaf rechts werd in eerste instantie nog weggekopt door de Heerenveen-verdediging. De bal kwam terecht bij Steijn, die niet nadacht en de bal met een halve volley in de verre hoek liet verdwijnen: 2-0. Logisch dus dat het publiek in de Grolsch Veste op de banken stond.