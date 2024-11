Seizoen Lionel Messi ten einde: Inter Miami verrassend onderuit tegen Atlanta United

Het seizoen van Lionel Messi en zijn ploeggenoten zit erop. Inter Miami ging in de nacht van zaterdag op zondag verrassend onderuit tegen Atlanta United (3-2) en zodoende werd de club van mede-eigenaar David Beckham uitgeschakeld in de eerste ronde van de play-offs.

Bijzonderheden:

Inter Miami werkte vannacht de laatste wedstrijd van de best of three games af met de ploeg die in het verleden ooit geleid werd door Frank de Boer. Het sterrenensemble won de eerste van de drie ontmoetingen met 2-1, maar verloor de tweede met dezelfde cijfers.

Zodoende was het laatste treffen tussen de twee ploegen allesbepalend. In het Chase Stadium van Inter Miami nam de thuisploeg na ruim een kwartier spelen de voorsprong. Matías Rojas schoot een rebound binnen, nadat de veertigjarige doelman Brad Guzan een inzet van Messi nog had weten te keren.

De blijdschap en voorsprong was echter van korte duur, want vier minuten later hadden de bezoekers de wedstrijd compleet omgedraaid. Dat was volledig op het conto van Jamal Thiaré te schrijven, die in dat tijdsbestek van vier minuten twee keer had toegeslagen: 1-2.

Inter Miami moest dus op jacht naar de gelijkmaker en vond die uiteindelijk via - wie anders dan - Messi. De Argentijn kopte een lepe voorzet vogelvrij binnen: 2-2. De thuisploeg ging op zoek naar de genadeklap, maar het was Atlanta United - dat in het reguliere seizoen 34 punten minder verzamelde dan koploper Inter Miami, dat er met de winst vandoor ging.

Bartosz Slisz besliste het duel een kwartier voor tijd namelijk met een kopbal en maakte zo bruut een einde aan de titeldromen van Messi en co. De Argentijnse superster deed er alles aan om het tij te keren, maar Guzan bleek een heuze sta-in-de-weg.

Inter Miami - Atlanta United 2-3

17' 1-0 Matías Rojas

19' 1-1 Jamal Thiaré

21' 1-2 Jamal Thiaré (assist: Aleksei Miranchuk)

65' 2-2 Lionel Messi (assist: Marcelo Weigandt)

76' 2-3 Bartosz Slisz (assist: Pedro Amador)