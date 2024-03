Seedorf botst frontaal met Genee: ‘Heb helemaal geen zin om hierover te praten’

Clarence Seedorf is maandagavond frontaal gebotst met Wilfred Genee. De oud-Oranje-international was te gast in Veronica Offside, maar wilde het niet hebben over de problemen uit zijn actieve voetbalcarrière. "Ik heb helemaal geen zin om hierover te praten", beet Seedorf Genee onder meer toe.

Aanleiding voor Genee om vragen te stellen over de Oranje-carrière van Seedorf was de column van Hugo Borst over Xavi Simons. "Steeds vaker moet ik bij Xavi Simons aan Clarence Seedorf in Oranje denken", schreef Borst in het Algemeen Dagblad. "Een fan-tas-ti-sche clubspeler, maar in het Nederlands elftal was het vaak een geforceerde bedoening. Ik weet zeker dat Seedorf wijze raad heeft voor Xavi. Wat zou hij Xavi zeggen? Heel benieuwd."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Seedorf begint zijn antwoord daarop met een sneer naar Borst. "Ik heb goede raad voor Hugo zelf: hij moet iets minder een opinie hebben over dingen waar hij niet alles van weet."

Daarna laat Seedorf zijn licht schijnen op de situatie van Simons. "Als wij hetzelfde gaan doen als met mij is gebeurd, dan verbranden we straks weer talent. Ik ben het eens met de kritiek hoor. Kritiek is goed, zeker als het zuivere kritiek is. Daar word je beter van. Maar alsjeblieft, geef Xavi de tijd om ervan te leren. Het is een jonge speler. Koeman zei het goed: hij moet gaan inschatten wanneer wel en wanneer niet?" Koeman doelde daarbij op wanneer Simons voor een actie moet gaan of wanneer hij het juist simpel moet houden.

Seedorf kwam als speler tot 87 interlands, maar dat hadden er veel meer kunnen zijn. Vanaf 2004 werd de oud-middenvelder nauwelijks meer opgeroepen, ondanks dat hij tot 2012 een belangrijke speler was bij AC Milan.

Genee vraagt of Seedorf met de kennis van nu dingen anders had gedaan. "Nee. Uiteindelijk heb ik een carrière gebouwd gebaseerd op mijn spel. Het is ook aan de coaches van Oranje om alle spelers zoveel mogelijk op de juiste positie inzetten. Soms heb je twee topvoetballers die niet op dezelfde positie kunnen spelen, dan moet je een beetje schuiven."

Genee vraagt daarover door: "Als je terugkijkt naar jezelf, zou je het dan nooit iets anders hebben aangepakt? Bijvoorbeeld in je communicatie naar Marco van Basten of andere trainers." Van Basten was tussen 2004 en 2008 bondscoach en had een moeizame relatie met Seedorf, die niet meeging naar het WK 2006 en het EK 2008.

Seedorf reageert geïrriteerd. "Ik zit ineens in een hele andere show. Wat bedoel je precies? Hoe was mijn communicatie met Van Basten dan?" Genee: "Die communicatie was toch niet optimaal? Op een gegeven moment ben je ook gestopt bij Oranje."

Seedorf: "Ik heb eigenlijk helemaal niks meer aan dit soort gesprekken... Dat ga ik niet via de tv doen. Als ik met Xavi wil praten, dan praat ik wel direct met hem."

Seedorf vindt het allemaal 'oude koek'. "Als het zo belangrijk was, hadden jullie er toen over moeten praten. Moet ik gaan reageren op dingen die men schrijft? Ik heb zóveel te zeggen over dit soort dingen, maar volgens mij is het nu laat. Destijds zijn deze vragen niet aan mij gesteld."

Als Genee blijft doorpraten over het Oranje-verleden van Seedorf, zegt de oud-Ajacied: "Ik ga het je nog één keer zeggen: ik zit hier niet om over dit soort dingen te praten. Dit heeft helemaal niks te maken met waarvoor ik hier ben gekomen. Als je de koers wil veranderen, kan je hem nu veranderen. Ik heb helemaal geen zin om hierover te praten."

Seedorf zegt over de hele situatie bij Oranje tot slot: "Je had toen de vragen moeten stellen aan de coaches waarom ik niet werd opgeroepen. Het heeft niet te maken met mijn prestaties, maar ik ben niet opgeroepen."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties