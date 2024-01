Scoort Hakim Ziyech zondag voor de eerste keer op de Afrika Cup?

Marokko begon woensdag met een 3-0 overwinning op Tanzania aan de groepsfase van de Afrika Cup. Hakim Ziyech had een basisplaats, maar kwam niet tot scoren en werd na 81 minuten gewisseld. Lukt het de aanvallende middenvelder om zondag tegen Congo wel te scoren? Het tweede groepsduel begint om 15.00 Nederlandse tijd.

De verwachting is dat Ziyech tegen Congo wederom een basisplaats krijgt van bondscoach Walid Regragui. De routinier binnen de Marokkaanse selectie staat op 20 goals in 54 interlands en wil dat aantal dolgraag verhogen op de Afrika Cup. De druk op Ziyech en consorten is groot, want Marokko won het prestigieuze eindtoernooi voor het laatst in 1976.

Zie jij Hakim Ziyech scoren tegen Congo? Log nu in bij Unibet en maak gebruik van de Uniboost Uitblinker!

Unibet heeft voor de ontmoeting in Ivoorkust een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen. Voor Marokko - Congo is dit een speciale odd voor een goal van Ziyech. De reguliere quotering is 2.75. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 3.50! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Zie jij Hakim Ziyech scoren tegen Congo? Ja Nee Stem Zie jij Hakim Ziyech scoren tegen Congo? Ja 75% Nee 25% Totaal aantal stemmen: 16 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties