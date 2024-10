Schouten onthult wat Bosz zei in kleedkamer PSV na domper in Champions League

Volgens Jerdy Schouten is Peter Bosz trots op de spelers van PSV. na het 1-1 gelijkspel tegen Sporting Portugal in de Champions League. Schouten tekende op schitterende wijze voor de 1-0, maar helaas voor PSV was dat onvoldoende om de drie punten in Eindhoven te houden.

''Wat heeft de trainer gezegd?'', krijgt Schouten kort na afloop voorgelegd bij Ziggo Sport. ''Dat we trots mogen zijn en een goede wedstrijd hebben gespeeld'', onthult de middenvelder wat Bosz in de kleedkamer zei tegen zijn spelersgroep.

''Ik denk dat we heel lang de bovenliggende ploeg waren'', analyseert Schouten het 1-1 gelijkspel tegen Sporting. ''Natuurlijk hebben zij wat kansjes gehad. Maar wij hebben ook een aantal grote kansen gehad. Dus is het gewoon zonde dat we onszelf niet belonen.''

Sporting zag er 'gemiddeld' uit, zo krijgt Schouten te horen van de verslaggever. ''Ik denk dat we ons niveau aan de bal vaak haalden en we waren in de duels heel goed. Dat gaat bij ons niet altijd goed, maar vandaag was dat echt top.''

Schouten beschrijft vervolgens de prachtige 1-0 in de eerste helft. ''Ik las eigenlijk de pass van de centrale verdediger naar mijn tegenstander, en ik kon er mooi voor komen. En schieten.'' De bal vloog vervolgens in de rechterhoek, waardoor PSV snel leidde.

PSV moest het tegen Sporting doen zonder de geblesseerde Joey Veerman. ''Ik ben gewend om vaak met Joey te spelen. Maar het is ook niet de eerste keer dat ik zonder hem speel'', wil Schouten niet te dramatisch doen over het ontbreken van Veerman.

''Veerman is een speler die normaal wat hoger staat. Dus is er voor mij verdedigend meer ruimte om te coveren. Maar ook aan de bal heb ik iets meer ruimte'', aldus Schouten, die baalt van het gelijkspel. ''De volgende stap is dat we zulke wedstrijden winnen. Want uiteindelijk gaat het om de punten, en helaas hebben we maar één punt.''