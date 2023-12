Schmidt rekt bestaan bij Benfica na heerlijke ontknoping; Sociedad groepswinnaar

Benfica heeft zich na een bloedstollende wedstrijd weten te verzekeren van een derde plek in de groepsfase van de Champions League. In een directe confrontatie met RB Salzburg maakte de ploeg in de 93ste minuut de cruciale treffer: 1-3. Het is slecht nieuws voor Nederland met het oog op de coëfficientenranglijst, maar prettig voor Roger Schmidt, die na drie wedstrijden zonder zege onder vuur lag in Portugal. Tegelijkertijd deelden Internazionale en Real Sociedad de punten: 0-0.

RB Salzburg - Benfica 1-3

Benfica, dat met ex-Feyenoorders Orkun Kökçü en Fredrik Aursnes in de basisopstelling aantrad, had een overwinning van minstens twee doelpunten verschil nodig om aanspraak te maken op de derde plek in Groep D van de Champions League.

Die voorsprong had het na 45 minuten ook daadwerkelijk te pakken. Na een halfuurtje grepen de Portugezen de leiding door een doelpunt van Ángel Di María. De Argentijn sneed een corner heel scherp aan. Omdat niemand de bal aanraakte landde hij pardoes in het doel: 0-1.

Nog voor rust verdubbelde de ploeg van Schmidt de voorsprong. Rafa zette in de blessuretijd van de eerste helft de 0-2 op het scorebord. Daarmee stond Benfica virtueel op de derde plek in de poule.

Maar dat zou niet heel lang duren. Luka Sucic bracht namens Salzburg de score namelijk na een kwartier in de eerste helft op 1-2. Met een schot van randje zestien verschalkte hij doelman Anatoliy Trubin.

Benfica zette in het laatste halfuur nog flink aan, maar kon lang de score verder niet uitbreiden, mede dankzij een sterk keepende Alexander Schlager. Totdat het in de 93ste minuut toch toesloeg. Arthur Cabral kroonde zich tot held van de Portugezen en schoot Benfica dan tóch de Europa League in.

Inter - Real Sociedad 0-0

Inter, dat zich zonder de geblesseerden Denzel Dumfries en Stefan de Vrij opmaakte voor het duel met Real Sociedad, was net als de Spanjaarden al verzekerd van de volgende ronde. Het onderlinge duel was nog wel van belang om te bepalen wie als groepswinnaar zou eindigen.

In het eerste bedrijf waren er weinig noemenswaardige hoogtepunten te bekennen. Een schot van Federico Dimarco eindigde in de handen van de doelman, waar later ook een kopbal van Lautaro Martínez onvoldoende bleek.

In de 75e minuut dacht Sociedad een penalty te verdienen, maar na het raadplegen van de VAR besloot arbiter Sandro Schärer zijn beslissing om een strafschop toe te kennen terug te draaien. Toch hadden de Spanjaarden aan de 0-0 genoeg om zich tot groepshoofd te kronen. Inter overwintert als tweede geplaatste team en moet in de knock-outfase een groepswinnaar zien te verslaan.

