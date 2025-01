Schitterende vrije trap Soufiane El Karouani redt punt voor FC Utrecht tegen Heracles Almelo

FC Utrecht heeft in het weekend dat een groot deel van de concurrentie niet in actie komt ternauwernood gelijkgespeeld in Almelo. Op bezoek bij Heracles was de ploeg van Ron Jans een schim van zichzelf en leek het door een doelpunt van Thomas Bruns onderuit te gaan. Soufiane El Karouani toonde echter over een fantastische traptechniek te beschikken en redde in extremis een punt voor de Domstedelingen: 1-1.

Sébastien Haller wilde meteen een gooi doen naar mooiste doelpunt van het weekend door de bal achter het standbeen op doel te schieten, ware het niet dat doelman Fabian de Keijzer een fraaie reflex in huis had. In de fase daarna werd het over en weer gevaarlijk voor beide doelen, zonder dat er werd gescoord.

Arbiter Allard Lindhout kreeg de bal tegen zich aangeschoten door Haller, maar weigerde gek genoeg het spel stil te leggen. In de aanval die daarop volgde was Utrecht dicht bij de openingstreffer, maar schoten van Paxton Aaronson en Jens Toornstra belandden niet tussen de palen.

Naarmate de eerste helft vorderde werd ook de thuisploeg steeds gevaarlijker. Heracles had zowaar de beste kansen. Een kopbal van Bruns belandde op de buitenkant van de paal, Mario Engels zag zijn inzet net voorlangs het doel schuiven. Aan de andere kant waren Yoann Cathline en Mike van der Hoorn nog gevaarlijk.

De tweede helft had even nodig om te ontbranden, maar na een klein uur spelen opende Heracles de score. Jannes Wieckhoff had een geweldige actie in huis over de rechterkant, waarna hij de bal strak voorzette op Bruns. Die kon geheel in vrijheid de 1-0 binnenkoppen.

Daarna ging Utrecht op zoek naar de gelijkmaker, maar had het grootse moeite met het creëren van kansen. El Karouani testte De Keijzer nog met een zwabberbal, maar de doelman had opnieuw een antwoord.

In de absolute slotfase ontsnapte Utrecht echter toch nog aan een nederlaag. El Karouani schoot een vrije trap van een meter of twintig schitterend over de muur. Via de binnenkant van de paal vloog de bal heerlijk binnen: 1-1.