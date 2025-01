Sc Heerenveen heeft de tweede uitzege van het seizoen geboekt. De ploeg van Robin van Persie was voornamelijk in de eerste helft te sterk voor NAC Breda en had binnen een half uur al een comfortabele voorsprong op het bord staan. In de tweede helft brachten de Bredanaars de spanning in de wedstrijd terug, maar gingen de Friezen er met de overwinning vandoor: 2-4.

De wedstrijd schoot uit de startblokken in het Rat Verlegh Stadion met al drie doelpunten in de eerste twintig minuten. De bezoekers uit Friesland pakten al snel de voorsprong via Jacob Trenskow, die een voorzet van Mats Köhlert bijzonder fraai achter doelman Daniel Bielica schoot.

Niet veel later verdubbelde Heerenveen de voorsprong. Alireza Jahanbakhsh kreeg de bal in de loop mee van Dimitris Rallis en haalde verwoestend uit in de bovenhoek. Het antwoord van NAC liet echter niet lang op zich wachten. Een kenmerkende lange inworp van Jan Van den Bergh werd verkeerd ingeschat door Micky van der Hart, waardoor Elías Már Ómarsson binnen kon koppen: 1-2.

Nog binnen het half uur bracht Heerenveen het gat weer naar twee. Nadat Trenskow eerst nog de paal had geraakt, resulteerde een sterke aanval over de rechterkant in een teruggetrokken bal in het zestienmetergebied, waar Nikolai Hopland in alle vrijheid kon afwerken: 1-3.

Aan het begin van de tweede helft maakten twee spelers hun rentree op de Nederlandse velden. Sydney van Hooijdonk kwam voor NAC binnen de lijnen, terwijl Jordy de Wijs aan Friese kant zijn opwachting maakte. Het duurde tot halverwege de tweede helft voordat de eerste grote kansen zich aandienden.

Ietwat gelukkig viel de bal voor invaller Dominik Janosek, die de bal van buiten de zestien prachtig richting de kruising stuurde. De bal belandde op de lat, waarna Ómarsson in de nastoot de paal raakte. Een schot van Sauer ging ruim naast het doel. Zo was Heerenveen gewaarschuwd.

De ploeg van Van Persie deed echter niet genoeg met die waarschuwing, daar Ómarsson uit wederom een lange inworp van Van den Bergh de spanning in de wedstrijd terugbracht. NAC ging met man en macht nog op zoek naar de gelijkmaker en dacht die te krijgen via Van den Bergh, maar de aanvoerder scoorde vanuit buitenspelpositie. In de extra tijd kreeg Heerenveen door de ruimte die er lag nog een paar enorme kansen en werd het via Ilias Sebaoui nog 2-4.