SC Cambuur rekent na prachtgoals genadeloos hard af met Vitesse

SC Cambuur heeft vrijdag hard afgerekend met Vitesse. In een spectaculaire eerste helft scoorden de Leeuwarders vier keer - waarvan zeker tweemaal heel fraai - en in het tweede bedrijf was de ploeg nog tweemaal trefzeker: 0-6. Zo verlengt Cambuur de zegereeks naar zes opeenvolgende wedstrijden, terwijl een ploeterend Vitesse de rode lantaarn blijft dragen.

Cambuur begon het duel met Vitesse vol zelfvertrouwen. De Leeuwarders, waar Remco Balk - de man in vorm - de aanval leidde, hadden de vijf voorgaande wedstrijden immers gewonen. Vitesse, hekkensluiter, probeerde de slechte reeks wedstrijden in eigen huis om te draaien.

De wedstrijd schoot werkelijk uit de startblokken. Dillon Hoogewerf noteerde de eerste reuzenkans van de wedstrijd, maar trof van heel dicht bij de paal. Kort daarna braken de Leeuwarders de wedstrijd op prachtige wijze open. Na een geweldige lange bal van doelman Thijs Jansen - en een gekraakt schot van Ilias Al Haft - rondde Balk met een schitterend hakje af: 0-1. Het was zijn vijfde treffer in evenveel wedstrijden.

Even later dompelde diezelfde Al Haft de thuisfans nog verder in rouw. Na drukzetten van Balk leverde doelman Tom Bramel de bal in en enkele tellen later krulde Al Haft de 2-0 tegen de touwen. De pechvogels van Vitesse troffen via Irakli Yegoian daarna opnieuw het houtwerk, ditmaal de lat na een kopbal.

Bramel voorkwam een derde treffer van de ploeg van Henk de Jong, door een inzet van Benjamin Pauwels knap te keren. Die viel later in het eerste bedrijf alsnog. Thomas Poll haalde van grote afstand en met zijn verkeerde been heerlijk uit: 0-3.

Daar bleef het echter niet bij voor Cambuur. Pauwels liet zijn talent nog maar eens blijken. Na een heerlijke schaarbeweging schoot hij de bal werkelijk voortreffelijk in de kruising: 0-4. In de tweede helft ging het er iets minder explosief naar toe.

Kansjes waren er nog wel, voor beide partijen. Zo kapte Balk op fraaie wijze naar zijn been en stuurde hij een schot net te ver naar de verre hoek. Andy Visser zag zijn inzet schitterend gekeerd worden door Jansen. In de slotfase bouwde Cambuur de marge nog uit naar vijf. Tony Rölke wilde het helemaal zelf doen, maar had geluk dat de bal via de nodige Vitesse-spelers achter Bramel eindigde: 0-5. In de slotseconde snoepte Michael de Leeuw de bal nog eens af van de Vitesse-defensie en mocht Rölke in de rebound alsnog zijn treffer noteren: 0-6.