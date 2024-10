Santiago Gimenez ziet transferwaarde wéér dalen, Quinten Timber niet de grootste stijger bij Feyenoord

Transfermarkt heeft in een periodieke update de transferwaarden van verschillende Eredivisie-spelers bijgewerkt. Voetbalzone zocht uit hoe de transferwaarden van de Feyenoord-spelers zijn veranderd ten opzichte van de vorige meting.

Belangrijk om te vermelden is dat het Duitse Transfermarkt geen gebruik maakt van een algoritme om transferwaarden te bepalen. In plaats daarvan calculeert het de marktwaarden van spelers op basis van discussies tussen de duizenden gebruikers en de market value admins van de site.

Stijgers

Voor Quinten Timber zijn het mooie weken. De middenvelder is bij Feyenoord de eerste aanvoerder onder de nieuwe trainer Brian Priske en maakte afgelopen interlandperiode ook zijn basisdebuut bij het Nederlands elftal.

Die ontwikkelingen zijn door Transfermarkt beloond met een fraaie marktwaardestijging. De krachtpatser is 7 miljoen euro duurder getaxeerd dan bij de vorige meting maanden geleden. Daardoor is de middenvelder nu 35 miljoen euro waard. Dat is echter niet de grootste stijging aan Feyenoord-kant.

Die eer gaat namelijk naar een huurling, Ibrahim Osman. De tijdelijk van Brighton & Hove Albion overgekomen vleugelaanvaller is ruim 10 miljoen euro hoger ingeschat dan bij de vorige meting en is volgens de berekening van Transfermarkt 12 miljoen euro waard.

Naast Timber maakt ook Antoni Milambo dit seizoen furore op het middenveld van Feyenoord. De negentienjarige voetballer gold al als groot talent, en maakt nu grote stappen in zijn ontwikkeling. Dat wordt ook zichtbaar in zijn marktwaarde. Milambo zag zijn waarde, die eerst 6 miljoen euro bedroeg, verdubbelen tot 12 miljoen euro.

Thomas Beelen (plus 5 miljoen) doet goede zaken met een nieuwe marktwaarde van tevens 12 miljoen euro. Gjivai Zechiël, eveneens een talentvolle middenvelder, stijgt procentueel ook heel behoorlijk, van 600.000 naar 3 miljoen euro.

Igor Paixão (van 12 naar 14 miljoen euro) en Timon Wellenreuther (van 6 naar 7 miljoen euro) werden volgens Transfermarkt bovendien meer waard. Nieuwkomers Hwang In-beom (van 8,5 naar 10 miljoen) Jeyland Mitchell (nu 2,5 miljoen), Facundo González (nu 4 miljoen), Chris-Kévin Nadje (nu 1,5 miljoen) en Plamen Andreev (nu 2 miljoen) stegen ook heel flink, relatief gezien.

Dalers

Voor Santiago Gimenez is het juist een bijzonder vervelende periode geweest. De spits kende een moeilijke seizoensstart met Feyenoord en ligt er, tot overmaat van ramp, ook nog maandenlang uit met een blessure. Zodoende daalde Gimenez, die nog altijd geldt als Feyenoord duurste bezitting, van 45 naar 40 miljoen euro. Daarmee is hij niet langer de Eredivisie-speler met de hoogste marktwaarde.

Justin Bijlow had zich zijn carrièreverloop twee jaar geleden ook heel anders voorgesteld. Priske koos voor Wellenreuther als zijn eerste doelman, waardoor voor clubjongen Bijlow een pijnlijke reserverol restte.

De Oranje-international, voor wie in de zomer nog een transfer naar Southampton in het water viel, zag zijn marktwaarde kelderen naar 8,5 miljoen euro, een daling van 4,5 miljoen euro. Ook voor Ramiz Zerrouki, die zijn basisplek verloor aan Hwang, gold een negatieve verandering van de marktwaarde.

De Algerijns international is 2,5 miljoen euro minder waard geworden en vertegenwoordigt nu een marktwaarde van 6,5 miljoen euro. Gernot Trauner zag zijn marktwaarde ondertussen met 1 miljoen euro zakken.