Santiago Gimenez vertelt wat er moet gebeuren om hem bij Feyenoord te houden

Santiago Gimenez maakte een gretige indruk in de gewonnen Johan Cruijff Schaal tegen PSV (4-4, 2-4 w.n.s.). De 23-jarige spits van Feyenoord, die twee penalty's maakte in reguliere speeltijd, staat deze zomer open voor een transfer, maar hoeft niet per se weg. Op de persconferentie legt Gimenez uit wat er moet gebeuren om hem in Rotterdam te houden.

Gimenez kende een sterk seizoen bij Feyenoord en hoopt wellicht een vervolgstap in zijn carrière te zetten. "Mijn positie nu is om af te wachten wat er nog gaat gebeuren", zegt de aanvaller na afloop op de persconferentie.

"Alles kan gebeuren natuurlijk", aldus Gimenez, die het geen straf zou vinden om bij Feyenoord te blijven. "Ik hou van Feyenoord. De mensen weten dat. Als ik blijf dan is dat voor mij alsnog geweldig."

Voorlopig zit Gimenez in de wachtkamer. "Ik wacht af of er een club komt. Dan is het een kwestie van onderhandelen met Feyenoord. Zij beslissen wat er gaat gebeuren."

Gimenez krijgt de vraag of hij klaar is voor een nieuwe stap. "Als je God bij je draagt, ben je volgens mij klaar voor alles", aldus de Mexicaan.

