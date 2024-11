Santiago Gimenez kijkt ernaar uit om zijn rentree te maken bij Feyenoord, zo laat de spits weten in een interview met Feyenoord ONE. Zijn hamstringblessure zou hem naar verwachting tot aan de winterstop aan de kant houden, maar mogelijk maakt Gimenez dit kalenderjaar nog minuten voor de Rotterdammers.

Op 22 september, tijdens de thuiswedstrijd tegen NAC Breda (2-0), ging het mis voor Gimenez. Hij blokte een bal van Jan Van den Bergh, maar daarbij schoot het in zijn hamstring. Gimenez verliet geblesseerd het veld en zou naar verwachting drie maanden aan de kant staan.

Gimenez is blij met hoe zijn herstel tot dusver is verlopen. “Het was een goed proces, waar natuurlijk heel veel tijd en moeite in zat. Ook het mentale aspect was een hele uitdaging. Maar ik bereid me nu voor op mijn terugkeer, om daar zo scherp mogelijk te zijn.”

De 23-jarige Mexicaan is blij dat hij een aantal weken in zijn thuisland kon herstellen. “Ik heb een persoonlijke fysiotherapeut daar en de club stond ook volledig achter deze beslissing. Niet alleen voor het fysieke herstel, maar ook voor mijn mentale gezondheid. Het was heel fijn om bij mijn familie te zijn tijdens zo’n zware periode.”

Dat Gimenez ruim 9000 kilometer verderop verbleef, betekende niet dat hij Feyenoord uit het oog verloor. De spits volgde de verrichtingen van zijn ploeg aandachtig, zelfs als hij daarvoor vroeg de wekker moest zetten. “Eén keer moest ik om 5 uur ‘s ochtends opstaan, maar ik zou nooit een wedstrijd van mijn team willen missen.”

De Rotterdammers hadden het mede door een grote blessuregolf lastig, maar boekten toch een aantal knappe resultaten. Dat deed Gimenez deugd. “Ook na mijn blessure bleef het team gewoon doorgaan en wonnen ze wedstrijd na wedstrijd. Dat is voor mij het mooiste om te zien.”

“Om weer mee te doen met de groepstrainingen, voelt alsof je een kind een cadeautje geeft”, straalt de spits, die dan ook niet kan wachten om weer minuten te maken voor Feyenoord. “Ik weet niet wanneer het gaat zijn, maar ik moet gewoon blijven pushen. Ik moet ervoor zorgen dat ik ook fit blijf.”