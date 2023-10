Santiago Gimenez uit op X onvrede over specifieke beslissing van Dennis Higler

Zondag, 29 oktober 2023 om 18:33 • Bart DHanis

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Santiago Gimenez heeft zondagavond zijn onvrede geuit over een beslissing van arbiter Dennis Higler. Op X reageert de spits van Feyenoord met twee verbaasde emoji’s op beelden uit de verloren wedstrijd tegen FC Twente (2-1). De aanvaller geeft zo aan de beslissing van de scheidsrechter bizar te vinden.

In de 69e minuut werd Gimenez door Twente-aanvoerder Robin Pröpper volgens Higler op reglementaire wijze van scoren afgehouden. Ook de VAR van dienst besloot niet in te grijpen. Op het moment van het incident stond het nog 1-0 in De Grolsch Veste.

Twente kwam zondagmiddag op voorsprong dankzij een treffer van Manfred Ugalde. In de tweede helft breidde Ricky van Wolfswinkel de score uit tot 2-0. In de slotfase wist Lutsharel Geertruida er nog wel 2-1 van, maar verder dan dat kwamen de Rotterdammers niet.