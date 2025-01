Santiago Gimenez dagdroomt over hereniging met Arne Slot bij Liverpool: 'Voetbal is altijd zo...'

Santiago Gimenez denkt dat hij ooit nog eens samen zal werken met Arne Slot, zo vertelt de spits van Feyenoord zelf in gesprek met FOX Sports Mexico. In het Zuid-Amerikaanse land wordt toegeleefd naar een buitenlandse stap van de aanvaller.

Gimenez wordt door de landelijke zender gevraagd of er een kans is op een hereniging met Slot, bij Liverpool of elders. "Ja, absoluut", reageert de 23-jarige aanvalsleider zonder enige twijfel.

"Voetbal is altijd zo dat je dezelfde bekende gezichten weer tegenkomt en dat is het mooie van deze wereld", vertelt hij hoopvol. "Je laat een indruk achter, maakt vrienden over de hele wereld, en later zie je elkaar weer, groet je elkaar en ontmoet je elkaar opnieuw."

In De Kuip ligt Gimenez nog tot de zomer van 2027 vast, maar of hij dat contract in Rotterdam-Zuid uitdient is nog maar zeer de vraag. "Sinds ik een kind was wilde ik altijd al in een van de vijf beste competities ter wereld spelen en een van die competities is Spanje, Engeland of Italië."

Voorlopig legt de Mexicaan de focus echter op Feyenoord. Het Rotterdamse elftal, geleid door Deense trainer Brian Priske, moet na de winterstop de teleurstellende vierde plek te zien verlaten.

Dat kan de Stadionclub aankomende zondag al doen, als het in eigen huis weet af te rekenen met nummer drie FC Utrecht. "Ik wil mijn doel bereiken, namelijk het aantal doelpunten en assists van vorig seizoen overtreffen", heeft Gimenez bovendien een persoonlijk streven.

Na veertien duels staat de spits op tien doelpunten en drie assists. "Ik weet dat het niet makkelijk is omdat ik twee maanden geblesseerd ben geweest, maar niets is onmogelijk, dus ik wil dit jaar met alles beginnen en proberen om elk jaar beter te worden."