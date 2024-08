Saná Fernandes, toptalent van Lazio, is akkoord over overgang naar Eredivisie

Saná Fernandes speelt dit seizoen mogelijk in de Eredivisie, zo meldt Voetbal International. De achttienjarige vleugelspits van Lazio staat in de nadrukkelijke belangstelling van NAC Breda, dat alles in het werk stelt voor een huurperiode. De promovendus heeft al een persoonlijk akkoord met Fernandes bereikt.

Fernandes geldt als een van de toptalenten bij Lazio, maar de jongeling maakt komend seizoen nog weinig aanspraak op speelminuten. Een tijdelijke overstap naar een andere club lijkt voor de aanvaller daarom de beste stap voor zijn ontwikkeling.

NAC heeft zich de afgelopen weken nadrukkelijk ingespannen voor de tijdelijke komst van Fernandes. Technisch directeur Peter Maas reisde af naar Italië en zocht het talent van Lazio thuis op.

In de gesprekken die volgden wist NAC Fernandes te overtuigen van een huurperiode in Breda. Na het bereiken van een persoonlijk akkoord met de speler maakte NAC ook vorderingen in de onderhandelingen met Lazio. De verwachting van de Bredanaren is dat de huurdeal komende week afgerond kan worden.

Fernandes werd geboren in Guinee-Bissau, maar beschikt ook over de Portugese nationaliteit. De rechtsbenige linksbuiten speelde eerder in de jeugd van Sporting Portugal. Een jaar geleden stapte hij over naar Lazio.