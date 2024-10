Sam Beukema wijst beste spits van Nederland aan: 'Hij heeft alles om de top te halen'

Sam Beukema is ruim een jaar na zijn komst niet meer weg te denken uit de verdediging van Bologna. Het lijkt logisch dat de 25-jarige mandekker steeds vaker wordt genoemd als kandidaat voor het Nederlands elftal, al wil Beukema zelf liever niet op de zaken vooruit lopen. In een uitgebreid interview met GOAL praat hij naast Oranje onder meer over zijn goede vriend Joshua Zirkzee en of de Premier League hoog op zijn wensenlijstje staat.

Band met Bologna

''Ik ben hier heel gelukkig'', jubelt de Nederlander die in 2023 en voor 10 miljoen euro de stap maakt van AZ naar Bologna. ''Ik had uiteraard het geluk dat vorig seizoen alles goed verliep en het allemaal superpositief was rondom de club. Maar het ging niet alleen maar om het winnen van topduels op kwalificatie voor de Champions League. Het voelde ook als een spannend nieuw avontuur in een ander land.''

Transfer naar de Serie A

''Ik denk dat er ook andere clubs met interesse waren, maar die hadden zoiets van: 'We wachten het eerst af''', graaft Beukema in zijn herinnering. ''Ik weet niet eens meer om welke clubs het ging omdat mijn vader, die ook mijn zaakwaarnemer is, tegen me zei: 'Als er geen concreet aanbod komt, neem ik niet eens de moeite om het je te vertellen, omdat je je op het voetbal moet concentreren'. Maar Bologna was vanaf het begin erg enthousiast.''

Beukema had al eerder in zijn loopbaan voor Bologna kunnen kiezen. De centrumverdediger was toen nog een onbekende speler van Go Ahead Eagles, uitkomend in de Keuken Kampioen Divisie. ''Ik scoorde dat seizoen acht of negen keer en koos er toen voor om naar AZ te gaan. Bologna had ook interesse, maar ik zei bewust 'nee'. Ik zette liever een volgende stap in Nederland, want met AZ zou ik in de Conference League gaan spelen.''

Getty Images

De clubleiding van Bologna keerde in de zomer van 2023 terug voor de handtekening van Beukema. ''Ze moesten ditmaal een groter bedrag neerleggen om mij te contracteren. Ze deden alsof ze boos waren en maakten grapjes. 'We zeiden nog dat je drie jaar geleden had moeten komen!' Dus in die zin was het best grappig en misschien heeft het wel zo moeten zijn.''

Topseizoen

Het werd een debuutseizoen om nooit te vergeten voor Beukema. Bologna eindigde knap als vierde en speelt voor het eerste in de clubhistorie in de Champions League. ''Ik had nooit kunnen vermoeden dat het zou goed zou gaan'', blikt de geboren Deventenaar terug op het topjaar van de Italiaanse club. ''Toen ik sportief directeur Marco Di Vaio voor het eerst ontmoette, zei hij tegen mij: 'We werken hier aan een project. We willen graag aan de slag met jonge talenten, dus jongens zoals jij. In de hoop Bologna naar een hoger niveau te brengen en over een paar jaar in de Conference League kunnen spelen'. Maar toen plaatsten we ons voor de Champions League.''

Waar een ticket voor de Champions League eerst nog een utopie leek, werd het gaandeweg het seizoen steeds meer een realistisch doel voor het ambitieuze Bologna. ''Thiago Motta herhaalde steeds: 'Wedstrijd voor wedstrijd, jongens'. Maar een paar weken voor het einde van het seizoen zei hij op een persconferentie: 'Ons doel is nu de Champions League'. Maar dat had Motta vooraf ook duidelijk aan ons gevraagd.''

Beukema beschrijft direct hoe de naar Juventus vertrokken coach te werk ging. ''Voordat we op een dag gingen trainen, vroeg hij aan ons als spelers: 'Hoe kijken jullie tegen de zaken aan? Want als jullie willen dat ik onze ambitie uitspreek, dan doe ik dat ook'. En als spelersgroep hadden we zoiets van: 'Ja, dit is het moment. We zijn klaar om voor een Champions League-ticket te vechten.' Ik denk dus dat Motta dat op het juiste moment heeft gedaan, zo vlak voor het einde van het seizoen. Want als hij het vóór het seizoen had gedaan, had het waarschijnlijk voor extra druk of onrealistische verwachtingen gezorgd.''

Getty

Champions League-droom komt uit

''We hebben vorig seizoen gezamenlijk naar Atalanta-AS Roma gekeken. We wisten dat als Roma punten zou verspelen, we een plaatsbewijs voor de Champions League veilig zouden stellen'', kijkt Beukema terug op de slotfase van het voor Bologna zo succesvol verlopen seizoen. ''We waren sowieso het hele seizoen een zeer hechte groep. Elke keer als we gingen eten bijvoorbeeld, was iedereen aanwezig. Er zijn altijd kliekjes of boezemvrienden binnen een selectie, maar we waren desondanks zeer hecht. Dus toen Atalanta won, hebben we een groot feest gevierd. Het was bijzonder en echt onvergetelijk.''

Debuut in Champions League

Bologna mag zich dus deelnemer aan de Champions League noemen. ''Ik vind het best cool'', kijkt Beukema uit naar de duels in het miljardenbal. ''Het betekent automatisch twee wedstrijden extra, maar ik denk dat het nieuwe format sowieso interessant is. Het was ook wel tijd om iets nieuws te proberen. Ik zat tijdens de loting op FaceTime met Dan Ndoye en Lewis Ferguson en we dachten allemaal: Oké, dit wordt moeilijk. We treffen een aantal zeer goede teams.''

''Het is niet zo dat we alleen maar tegen Real Madrid, FC Barcelona en Paris Saint-Germain spelen of zoiets. We gaan op bezoek bij Borussia Dortmund, Liverpool en Aston Villa, dus dat worden sowieso zware wedstrijden'', weet Beukema dat Bologna top moet zijn om het avontuur in de Champions League een vervolg te kunnen geven. ''Maar we gaan ons best doen en er maximaal van genieten. En natuurlijk willen we uiteindelijk door. En ik denk ook dat dat mogelijk is.''

Eerste keer Champions League

Niet alleen Bologna debuteert in de Champions League. Ook voor Beukema is het een vuurdoop op het hoogste Europese toneel. ''Voor mij persoonlijk is het heel mooi. En een kans om tegen topspelers zoals Mohamed Salah, Cody Gakpo en Luis Díaz uit te komen en te laten zien dat ik op dit niveau thuishoor. En dan denk ik ook direct aan de nationale ploeg. Het is van groot belang dat ik kan bewijzen dat ik dit soort spelers in bedwang kan houden. Ik weet dat ik het kan, dus ik kijk uit naar de uitdaging.''

(C)Getty Images

Spelen in het Nederlands elftal was en is een droom voor Beukema. ''En nu ik met Bologna in de Champions League uitkom, voelt het ook als een realistisch doel. We hebben natuurlijk heel veel goede verdedigers in Nederland, dus de concurrentie is moordend. Maar spelen in de Champions League kan alleen maar gunstig voor mij uitpakken, omdat ik op deze manier meer kans heb om de aandacht van de bondscoach te trekken'', hoopt de Nederlander in Italiaanse dienst dat hij snel op de radar van Ronald Koeman verschijnt.

Zirkzee

Goede vriend Joshua Zirkzee weet al wat het is om het shirt van Oranje te dragen. ''Josh is de beste spits die we momenteel in Nederland hebben'', is Beukema lovend over zijn voormalig ploeggenoot. ''Ik heb altijd wel gedacht dat hij vroeg of laat bij de nationale ploeg zou komen. Ik heb misschien meer concurrentie op mijn positie dan hij als aanvaller, dus ik heb wellicht een moeilijkere weg af te leggen richting Oranje. Maar Josh verdient alles wat op zijn pad komt, omdat hij zich altijd heeft moeten bewijzen. Ik wil dolgraag zijn voorbeeld volgen en ooit samen in Oranje spelen.''

Zirkzee voorbestemd om te slagen bij Manchester United

Beukema heeft Zirkzee bij Bologna van dichtbij kunnen meemaken en weet dus wat de 1.93 meter lange spits in zijn mars heeft. ''Mensen vroegen mij vorig seizoen voortdurend wie de beste spits in de Serie A is. En ik zei dan altijd: 'Ik sta iedere dag tegenover hem op de training, het is Joshua!' We hebben zoveel geweldige duels uitgevochten. Ik zou graag willen denken dat ik het hem moeilijk heb gemaakt als spits, want voor mij was het zeker lastig als verdediger.''

''Zijn goede techniek maakt hem zo onvoorspelbaar. En Josh is ook nog zo sterk en snel op de eerste meters'', raakt Beukema haast niet uitgesproken over de veelzijdigheid van Zirkzee. ''Hij heeft echt alles om een topspits te worden. Maar vooral zijn techniek en kracht maken hem zo goed, want hij is bijna niet van de bal te krijgen. Het is een topspeler en ook nog eens een goede vriend. Ik twijfel er niet aan dat Josh het goed gaat doen bij Manchester United.''

Getty Images

Virgil van Dijk

Beukema krijgt in de Champions League tweemaal te maken met Liverpool, en dus ook collega-verdediger en landgenoot Virgil van Dijk. ''Ik heb zoveel respect voor hem. Ik vind hem echt de beste verdediger in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal. Hij verliest zelden een thuiswedstrijd met Liverpool. Van Dijk is een geweldige centrale verdediger en ik hoop ooit samen met hem te kunnen spelen.''

''Of samen trainen, zodat hij mij adviezen kan geven om een nog betere verdediger te worden. Want op dit moment behoort Van Dijk tot de absolute top'', heeft Beukema de inmiddels 33-jarige captain van het Nederlands elftal zeer hoog zitten. ''Je kunt niets anders doen dan hem bewonderen en tegen hem opkijken. Het zou geweldig zijn om samen met hem op het veld te staan, zeker als dat op Anfield is.''

Anfield is voor Beukema geen onbekend terrein. Hij bezocht het iconische stadium reeds in 2013, toen hij in het Twentse jeugdteam speelde. ''Het was een Europa League-wedstrijd tegen FC Zenit en Luis Suárez scoorde tweemaal. Het horen van You'll Never Walk Alone vóór de wedstrijd was zó indrukwekkend. En de sfeer was geweldig van begin tot eind. Het is dus magisch dat we er nu met Bologna gaan spelen en we geloven dat we met een goed resultaat kunnen vertrekken.''

Salah

Aan Beukema en zijn collega's de taak om Mohamed Salah, het boegbeeld van Liverpool, woensdagavond af te stoppen. ''Maar hij is niet ons enige probleem'', benadrukt de voormalig AZ'er direct. ''We krijgen ook te maken met Gakpo, Díaz, Diogo Jota, Darwin Nunez en Federico Chiesa. Ze presteren allemaal uitstekend dit seizoen. Liverpool is heel goed begonnen met een manager (Arne Slot, red.) die ik redelijk goed ken, omdat hij het ook al zo goed deed in de Eredivisie. Het wordt zwaar, maar vorig seizoen hielden we ons staande tegen diverse topteams. Daar houden we ons aan vast.''

Imago

Premier League

Liverpool is voorlopig koploper in de Premier League, één van de favoriete competities van Beukema. ''Ik heb altijd gezegd dat ik ooit in Engeland zou willen spelen, omdat het in mijn optiek de beste competitie in Europa is. Het is de absolute top in Europa. Maar de Serie A is ook fantastisch en ik geniet er met volle teugen van. Je speelt iedere week op topniveau, omdat iedereen van iedereen kan winnen.''

''Als ik in de toekomst de kans krijg om in de Premier League uit te komen, zal ik daar zeker naar kijken'', zet Beukema de deur naar Engeland voorzichtig open. Om er wel direct aan toe te voegen: 'Maar ik zit hier voorlopig goed. Ik heb het echt geweldig naar mijn zin bij Bologna'', aldus de lange mandekker, met een contract tot medio 2027 op zak bij de Italiaanse Champions League-deelnemer.

Eredivisie vs Serie A

Bij Bologna ligt de focus op balbezit en aanvallen. ''We zijn zelfs één van de ploegen met het meeste balbezit tijdens wedstrijden'', vult Beukema vol trots aan. ''Voor mij is er dus niet veel veranderd sinds mijn komst naar de club, want bij AZ speelde ik op dezelfde manier. Ik denk alleen wel dat de Serie A fysieker is. Hier tref je spitsen die sterker en sneller zijn. En het is vaak één tegen één.''

Beukema constateert nog een verschil tussen de Eredivisie en de Serie A. ''Ik denk dat het tempo in Nederland ook wat lager ligt. En ik heb bij Bologna geleerd dat ik altijd als winnaar uit de persoonlijke duels moet komen. Dat brengt veel meer verantwoordelijkheid en druk met zich mee. Ik heb in ieder geval veel geleerd over één tegen éénverdedigen, en over het doorschuiven naar het middenveld.''

''Dat was echt een eye opener voor mij'', wordt duidelijk dat Beukema bij Bologna niet louter als verdediger wordt gebruikt. ''Toen ik hier kwam dacht ik nog: Vraagt de trainer mij nu echt om op het middenveld te spelen? Maar ik raakte eraan gewend en ik denk dat het me heeft geholpen om een completere speler te worden.''