‘Ryan Gravenberch moet tegen Frankrijk op de plek van Joey Veerman in het Nederlands elftal!’

De tweede wedstrijd van de groepsfase op het EK in Duitsland staat bij het Nederlands elftal voor de deur. Met Frankrijk moet afgerekend worden om direct zeker te zijn van de achtste finales. Een pittige opgave voor Oranje, maar voormalig Eredivisie- en Premier League-speler Jos Hooiveld weet precies hoe Nederland de Fransen moet aanpakken.

Hooiveld was positief over het 4-3-3-systeem waarin Oranje tegen Polen speelde, al zou hij wel een aantal pionnen anders zetten. “Ik zou Xavi (Simons, red.) eruit halen voor Frimpong. Ik heb toch het gevoel dat Memphis en Frimpong elkaar beter weten te vinden en dat Simons en Memphis niet het beste in elkaar naar boven halen.’’ De 41-jarige oud-voetballer stelt dat het geen enkel probleem is om tegen Frankrijk aan te treden met zowel Denzel Dumfries als Jeremie Frimpong.

De Fransen lieten in hun openingswedstrijd tegen Oostenrijk geen goede eerste indruk achter op Hooiveld, die de kansen van Nederland in de groep optimistisch inschat. “Ik vond ze een beetje los zand, eigenlijk. Alhoewel Oostenrijk me erg verraste. De intensiteit die zij op de mat legden, was ongelooflijk. Ik denk dat we het tegen beide ploegen heel lastig gaan krijgen, maar de Fransen zijn zeker te pakken.”

In de ideale basiself voert Hooiveld drie wijzigingen door ten opzichte van de wedstrijd tegen Polen. Zoals gezegd blijft hij bij het 4-3-3-systeem, maar gaan Stefan de Vrij, Joey Veerman en Simons eruit voor Matthijs de Ligt, Brian Brobbey en Frimpong, waarmee Cody Gakpo wordt verwezen naar de 10-positie en Memphis op links uitkomt. “Ik denk dat we ze het beste met onze snelheid van de zijkant kunnen pakken en de één-op-één-duels moeten aangaan met hun backs. Wij zijn sterk in de opbouw, dus dat moet het doel zijn’’, analyseert Hooiveld.

Niet iedereen is het eens met de beoogde opstelling van Jos, zo wordt Ryan Gravenberch geopperd als vervanger van Joey Veerman op het middenveld. “Veerman zakte volledig door het ijs tegen Polen, Gravenberch is het niveau veel meer gewend. Daarom zou ik voor hem gaan’’, klinkt het bij een van de mannen van VersuZ.

"Brobbey moet in de basis wat mij betreft en Memphis vanaf links is gevaarlijker. Achterin vind ik het moeilijk, want we hebben daar echt veel toppers staan’’, concludeert Hooiveld. De oud-verdediger is verder nog gecharmeerd van Micky van de Ven, die volgens hem dicht bij een basisplaats is. “Zodra er iemand door het ijs zakt, wil ik hem heel graag in actie zien.’’

In de voorspelling is Hooiveld uiterst optimistisch: de 41-jarige oud-voetballer lijkt last te hebben van Oranjekoorts. “Het wordt 2-0. Anderen voorspellen een gelijkspel of dat we verliezen, maar we hebben echt een goed team. Het wordt 2-0 voor ons Oranje.’’

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties