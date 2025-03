Ryan Flamingo praat in eerste jaar bij PSV al over favoriete Europese topcompetitie

Ryan Flamingo tekende vorig jaar een contract tot medio 2029 bij PSV, al is de vraag of hij nog vier seizoenen in Eindhoven voetbalt. De centrale verdediger (22) ontwikkelt zich stormachtig bij de nummer twee in de Eredivisie en heeft de ambitie om ooit in een Europese topcompetitie te spelen.

Flamingo geniet het vertrouwen van Peter Bosz, die hem doorgaans naast Olivier Boscagli posteert in het hart van de PSV-defensie. De vorig jaar van FC Utrecht overgekomen verdediger staat inmiddels op 37 duels voor PSV in alle competities.

Het eerste jaar bij PSV bevalt Flamingo tot dusver heel goed. ''Ik leer hoger op het veld verdedigen, met andere ruimtes omgaan en ik leer ook van de andere spelers door op het Champions League-niveau te spelen. Dat kan ik mooi in mijn rugzak steken'', zo klinkt het in gesprek met Joep Schreuder van de NOS.

Met die ervaring zou Flaming dolgraag ooit de stap naar de Premier League willen maken. ''Dat is zeker een droom van me, om ooit in Engeland te voetballen'', aldus de ambitieuze mandekker van PSV, die weet dat zijn ploeg uitermate slecht voor de dag komt in 2025.

''We moeten meer een team zijn, dat zijn we nu niet. We vechten niet voor elkaar en dat maakt me boos. We moeten dat snel veranderen. We moeten alles gaan geven tot het einde van het seizoen, want dat is nog lang niet ten einde'', blijft Flamingo ondanks de achterstand van acht punten op Ajax zeer strijdbaar.

De jonge PSV'er weigert te geloven dat PSV ten onder gaat aan onderschatting van de kleine clubs in de Eredivisie. ''Dat zouden we nooit doen. Maar de Champions League brengt een hele andere druk. Mensen zijn enthousiaster en er komt meer bij kijken. Dan krijg je een andere druk en andere focus.''

Flamingo mag zich dinsdagavond bewijzen als Arsenal op bezoek komt in Eindhoven. ''Ik denk dat we het goed gaan doen en we gaan er alles aan doen om te winnen.''