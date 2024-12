Ruud van Nistelrooij toont verbazing tijdens eerste persconferentie namens Leicester City: 'Dat had ik niet verwacht'

Ruud van Nistelrooij heeft zijn eerste persconferentie als manager van Leicester City gegeven. De 48-jarige Brabander moest vorige maand vertrekken bij Manchester United, toen Rúben Amorim daar aan de slag ging. Van Nistelrooij blijft dus alsnog actief in de Premier League, maar dan bij Leicester.

Van Nistelrooij is in Leicester de opvolger van Steve Cooper, die na een aantal teleurstellende resultaten moest vertrekken. De club staat momenteel zestiende in de Premier League.

“Toen de club voor het eerst contact met me opnam, dacht ik onder meer na over de manier van spelen en de beschikbare spelers”, vertelt Van Nistelrooij. “Ik wilde meer weten van de club en daar heb ik met Enzo Maresca over gesproken. Hij was erg positief.”

Maresca werd vorig seizoen kampioen met Leicester in de Championship, waardoor the Foxes promoveerden naar het hoogste niveau. Sinds dit seizoen staat de Italiaan aan het roer bij Chelsea.

“Ik ben trots om deze club en deze groep spelers te leiden en Leicester City te vertegenwoordigen. Ik kijk ernaar uit om met deze jongens samen te gaan werken”, zegt Van Nistelrooij verder.

Dinsdagavond debuteert hij aan de zijlijn namens zijn nieuwe club, thuis tegen West Ham United. “Het is lastig om in twee dagen tijd veel veranderingen door te voeren, maar we weten wat we willen aanpassen. Daar zijn we inmiddels al mee begonnen.”

Manchester United

Na het ontslag van Erik ten Hag nam Van Nistelrooij vorige maand tijdelijk de honneurs waar bij Manchester United. “Dat was een korte en intense periode. Ik was blij dat ik de boel stabiel kon maken. Ze zitten nu in een reeks van goede resultaten. Ik vond het fijn om verantwoordelijk te zijn en een connectie met het team te krijgen. Dat voelde geweldig om te doen. Ik ben nu in een positie om dat opnieuw te doen”, zegt hij daarover.

De interesse die hij kreeg van andere clubs na zijn vertrek bij Manchester United, had de voormalig spits niet verwacht. “Ik was verbaasd hoeveel interesse er voor mij was, omdat het maar vier duels waren. Ik ben al een tijdje trainer, maar ik heb deze reactie van de voetbalwereld nog nooit gekregen. Ik heb gesprekken gevoerd met verschillende partijen, en uiteindelijk een beslissing genomen die goed voor mij was.”