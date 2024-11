'Ruud van Nistelrooij solliciteert na vertrek bij Manchester United direct bij andere club in Engeland'

Ruud van Nistelrooij hoeft mogelijk niet lang zonder werk te zitten. De doorgaans goed ingevoerde journalist Sam C meldt namelijk dat de 48-jarige oud-spits heeft gesolliciteerd bij Coventry City. De nummer zeventien uit de Championship is op zoek naar een opvolger van de vorige week ontslagen Mark Robins.

De 54-jarige Robins stond 7,5 jaar en 387 wedstrijden aan het roer bij the Sky Blues, maar moest het veld ruimen na de nederlaag tegen Derby County (1-2) van vorige week. Dat was de zevende verliespartij in de eerste veertien competitiewedstrijden.

Robins was een van de langst dienende managers in de hoogste vier divisies van Engeland. Van alle actieve trainers zat alleen Pep Guardiola langer bij dezelfde club dan de oud-spits van Manchester United. Het ontslag van Robins kwam dan ook als een vrij grote verrassing in Engeland.

Van Nistelrooij ziet zijn kans nu schoon en heeft gesolliciteerd bij Coventry, waar Milan van Ewijk onder contract staat. De Engelsen werken met een shortlist en daar staat Van Nistelrooij ook op, zo klinkt het. De oud-spits moest maandag vertrekken bij Manchester United omdat Rúben Amorim met zijn eigen staf wil werken. Ook René Hake, Jelle ten Rouwelaar en Pieter Morel moesten weg.

“Aan iedereen bij Manchester United, in het bijzonder de backroom staff, de spelers en de fans. Ik wil jullie uit de grond van mijn hart bedanken voor jullie ongelofelijke inzet en steun”, schreef Van Nistelrooij vrijdag op Instagram.

“Het was een voorrecht en een eer om de club te vertegenwoordigen als speler, coach en manager en ik zal altijd de herinneringen koesteren die we samen hebben gedeeld.”

“Manchester United zal altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben en ik hoop dat er snel nog vele gloriedagen zullen volgen op Old Trafford, niet alleen omdat ik wil dat de club het goed doet, maar omdat jullie het allemaal verdienen. Het allerbeste en pas goed op jezelf. Ruud.”